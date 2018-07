Kolumne: Wellers Woche Kulti kommt nicht von Können Wenn die Stadt baut, wird es Murks. Alles nur ein Vorurteil? Wir fürchten, nein!

Der Kulturpalast wird als Prunkbau in die Geschichte eingehen. Oder doch nur als erhaltene Fassade, der das Innenleben geraubt wurde? Auf jeden Fall ist es ein Paradebeispiel für Pfusch am Bau. Fehlplanungen, teure Nachträge, die ungeprüft gezahlt wurden, doppelte Berechnungen für einzelne Leistungen und vieles mehr. Auch wenn das Millionenloch niemals so groß wird wie bei der Elbphilharmonie in der Partnerstadt: Peinlich ist es allemal.

Wenn die Rechnungsprüfer dann noch feststellen, dass in Sachen Kommunikation eigentlich gar nichts geklappt hat, wird vieles klar. Architekten, Bauüberwacher, die zuständige Gesellschaft der Stadt und die Verwaltung haben keine Koordination hinbekommen. Und beim Kulti ging es „nur“ um ein Projekt, das mit 81,5 Millionen Euro veranschlagt war – am Ende wurden es 103 Millionen Euro. Wenn man daran denkt, dass die Verwaltung am Ferdinandplatz ein noch viel größeres Projekt plant, bekommt man Angst.

Eigentlich sollte die Stadtverwaltung ja bauen können, denkt man. Ämter gibt es dafür genügend, sogar Überwacher und vieles mehr. Vielleicht ist es aber doch nicht so gut, wenn zu viele Menschen meinen, Ahnung zu haben. Das ist ungefähr so, als würden DFB-Funktionäre als deutsche Nationalmannschaft bei der WM auflaufen. Kann ja nichts werden. Da muss man ja spätestens in der Gruppenphase rausfliegen. Oje, da war doch was. Sind wir eventuell sogar einer großen Verschwörung auf der Spur? Waren das gar nicht die richtigen Kicker, sondern nur ihre Masken?

Sei es drum. Künftig bitte mit Profis arbeiten, nicht vorab Zusagen machen – gilt für Verträge mit dem Bundestrainer genauso wie mit Baufirmen – und vor allem: bessere Kommunikation. Dann wird es auch wieder was mit Preisen und Pokalen.

