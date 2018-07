Kruzianer in der Krankenhauskirche Diesen Sonnabend spielen aktive und ehemalige Mitglieder des „Dresdner“ Kreuzchors in Großschweidnitz. Was sonst noch los ist, steht im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Blick auf die Krankenhauskirche. © Bernd Gärtner

Großschweidnitz. Die aktiven und ehemaligen Kruzianer des Jahrgangs 1999/2000 des „Dresdner Kreuzchors“ bilden das Ensemble „foosion“ und treten am Sonnabend, ab 19 Uhr in der Krankenhauskirche Großschweidnitz auf. Sie singen a capella zeitgenössische Musik, Volkslieder, geistliche Musik und vieles mehr, teilt der Veranstalter mit. Karten gibt es nur an der Abendkasse zum Preis von 10 Euro. Die Plätze können frei gewählt werden. Einlass ist ab 18 Uhr. Die Kirche ist barrierefrei zugänglich. (SZ)

