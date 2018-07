Kreisligist wehrt sich tapfer

Zumindest in der Anfangsphase konnten die Zschaitz/Ostrauer (grüne Trikots) dem Druck der Grimmaer standhalten. Letztendlich war die Niederlage aber deutlich. Foto: André Braun © André Braun

Anlässlich des Dorf- und Vereinsfestes hatten sich die Kreisligafußballer der SG Zschaitz/Ostrau II den FC Grimma ins Zschaitzer Waldstadion eingeladen. Mit einem 9:0-Erfolg wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht.

Während die Zschaitz/Ostrauer erst am Dienstag wieder mit dem Training beginnen, hatte Landesligist Grimma schon eine Woche Vorbereitung hinter sich. Trotz des Unterschiedes von drei Spielklassen wehrten sich die Gastgeber tapfer. So brauchte der FC fast eine halbe Stunde, um zu seinem ersten Treffer zu gelangen. „Es war ein faires Spiel. Vor allem in der zweiten Halbzeit war der Klassenunterschied zu sehen“, sagte Immo Barkawitz, der die SG-Elf gemeinsam mit Franz Litzke betreute. (DA/fk)

