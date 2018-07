Kreis zahlt immer öfter Unterhalt für Kinder Ein neues Gesetz hilft jungen Leuten, kostet den Landkreis Görlitz aber viel Geld.

Der Weg ins Leben ist spannend, aber für viele Kinder und Jugendliche gar nicht einfach. Der Landkreis hilft Familien in schwierigen Situationen und finanziert darüber hinaus Sozialarbeit in Vereinen wie dem CaTeeDrale e.V. in Görlitz, der stolz ist auf seine Kletterwand. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Die Betreuung von Kindern und Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen wird für den Landkreis Görlitz immer aufwendiger – und teurer. Das geht aus dem jährlichen Jugendhilfebericht hervor, den Jugendamtsleiterin Elke Drewke jetzt im Kreistag präsentierte. Das größte Problem ist demzufolge nicht entstanden, weil es mehr arme oder von den Eltern getrennte Kinder und Jugendliche gibt. Vielmehr habe die Änderung eines Bundesgesetzes vor einem Jahr für eine deutliche Belastung gesorgt, erklärte die Amtsleiterin. Es geht um Kinder, deren Eltern den Unterhalt gar nicht oder nicht vollständig oder verspätet zahlen, aus welchen Gründen auch immer. In diesen Fällen verpflichtet sich der Staat, den Kindern einen Vorschuss zu zahlen, der je nach Alter bis zu 273 Euro im Monat beträgt. „Der Staat“, das sind der Bund, das Bundesland – und die Kommune, also der Landkreis Görlitz. Nach der alten Regelung musste jede Ebene ein Drittel der Kosten tragen. Diese Lasten haben sich mit der Reform vor einem Jahr zwar rechnerisch nach oben verschoben: 40 Prozent trägt seither die Bundesregierung, je 30 Prozent der Freistaat und der Landkreis. Das ist der gute Teil der Reform, aus Sicht des Görlitzer Jugendamtes.

Gut für Kinder und Jugendliche, schlecht hingegen für den Haushalt des Landkreises, ist ein anderer Aspekt der Reform. Bis zum vorigen Jahr war die Zahlung des Unterhaltes auf sechs Jahre begrenzt. Diese Begrenzung gibt es nun nicht mehr. Jedes Kind hat bis zum 18. Geburtstag einen Rechtsanspruch auf diese Zahlung. Der Zeitraum, in dem Kinder und Jugendliche diese Förderung erhalten können, hat sich laut Bundesgesetz also verdreifacht.

Und das, so machte Elke Drewke deutlich, hat zu einer erheblichen Mehrbelastung geführt. Die Ausgaben für diese Unterhaltsvorzahlung haben sich dem Bericht zufolge innerhalb von zwei Jahren weit mehr als verdoppelt. Vor zwei Jahren zahlte der Landkreis 4,28 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr, als die Reform im Sommer in Kraft trat, stieg dieser Block bereits auf gut 6 Millionen Euro, und in diesem Jahr rechnet das Jugendamt mit 10,8 Millionen Euro. Das würde gemäß der neuen Verteilung der Lasten zwischen Bund, Land und Landkreis bedeuten, dass der Kreis Görlitz vor zwei Jahren 1,4 Millionen Euro selbst aufbringen musste, in diesem Jahr aber voraussichtlich 3,24 Millionen.

Der Grund dafür sind deutlich mehr Anträge auf diese Art der Unterstützung, vor allem in der Gruppe der 12- bis 17-Jährigen. In diesem Punkt geht die Prognose der Bundesregierung offenbar an der Wirklichkeit vorbei. Denn während der Gesetzgeber damit rechnete, dass es 28 Prozent mehr Anträge auf Unterhaltsvorschuss geben würde, rechnet das Jugendamt des Landkreises mit einem Anstieg um 100 Prozent. So werden Ende des Jahres rund 4 600 Jugendliche zwischen Zittau und Weißwasser einen Antrag auf Förderung gestellt haben, sagt Amtsleiterin Drewke voraus. Vor zwei Jahren waren es 2 242 Kinder und Jugendliche.

Auf einem anderen Feld der Jugendhilfe haben sich die sogenannten Fallzahlen in den vergangenen Jahren ganz unterschiedlich entwickelt. Bei der Hilfe zur Erziehung gibt es insgesamt sieben Kategorien. Eine Art zu helfen ist es, dass Sozialpädagogen einzelnen Familien helfen, wenn es den Eltern schwer fällt, ihre Kinder im Zaum zu halten. Die Gründe, warum Eltern mit ihrem Erziehungsgeschick am Ende sein können, sind vielfältig und haben keineswegs etwas mit den allgemeinen sozialen Umständen zu tun, in denen eine Familie lebt. Diese Unterstützung wird in diesem Jahr weniger in Anspruch genommen als noch vor zwei Jahren. Damals betraf das 578 Familien, in diesem Jahr voraussichtlich nur noch 517, sagte Elke Drewke. Allerdings ist die Zahl der Kinder, die in Pflegefamilien leben, gestiegen. 449 sind es aktuell, vor zwei Jahren waren es 24 weniger. Dadurch gibt es jetzt einen Engpass. „Wir suchen weitere Pflegeeltern“, sagt die Amtsleiterin. Die Zahl der Kinder, die in Heimen leben, hat sich kaum verändert. 328 waren es vor zwei Jahren, 316 im vorigen Jahr, und derzeit sind es 325 Kinder.

Neben diesen direkten Hilfen für Familien und Kindern, die bereits in einer schwierigen Situation sind, gibt es die allgemeine Jugendsozialarbeit, die von Vereinen und Verbänden getragen wird. 4,13 Millionen Euro gibt der Kreis Görlitz in diesem Jahr dafür aus. 1,83 Millionen kommen dabei von Bund und Land.

