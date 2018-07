Kreis baut an seinen Straßen Der Landkreis hat Bauvorhaben mit Vollsperrungen angekündigt. Wann sind sie zu erwarten?

Weßnitz/Colmnitz. Der Landkreis wird an seinen Straßen im Stadtgebiet bei Vollsperrung arbeiten - so viel steht fest. Die SZ fragte nach, wann mit diesen Baustellen zu rechnen ist:

Für den Ersatzneubau eines Durchlasses über den Weßnitzbach in Weßnitz wurde Ende Juni der Zuschlag an die Richard Schulz Tiefbau GmbH Schwarzheide erteilt. Baubeginn ist laut Landratsamt am 30. Juli, voraussichtliches Bauende soll der 16. November sein. Vor Beginn werden bis 16. Juli im Baufeld an den Kabeltrassen der Enso und der Telekom Leistungen erforderlich. Der Ersatzneubau Durchlass erfolgt unter Vollsperrung der Kreisstraße; eine großräumige Umfahrung wird ausgeschildert.

Aufgeschoben wurde jedoch die Instandsetzung Bauda-Wildenhain. Laut Landkreis ist sie planerisch vorbereitet. „Aufgrund der gestiegenen Baupreise im Zusammenhang mit dem Budget aller baulichen Unterhaltungsmaßnahmen musste dieses Projekt zugunsten prioritärer Maßnahmen zurückgestellt werden.

Der Baubeginn Oktober kann wiederum für die Kreisstraße zwischen Colmnitz und der B 98 genannt werden. Hier läuft das Vergabeverfahren.

Zurückgestellt wurde weiterhin die Instandsetzung auf der Kreisstraße zwischen Niegeroda und Skäßchen. Auch hier lag es am Geld.

