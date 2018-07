Kräuter aus dem Fema-Garten Das Gelände um das Kulturhaus in Rietschen wird regensicher gemacht. Davon hat auch die Freie Schule etwas.

Mike Steinert und Heiko Spychalla von der Firma Straßen- und Tiefbau See setzen die Abgrenzungen für den Taufstreifen am Fema-Gebäude in Rietschen. Mit den Bauarbeiten an der Regenentwässerung wird auch der Hochwasserschutz verbessert.

Von der Freien Oberschule werden künftig diese Hochbeete genutzt, quasi als Schulgarten. Die Kräuter und das hier angebaute Gemüse sollen in der schuleigenen Küche verarbeitet werden.

Von der Freien Oberschule werden künftig diese Hochbeete genutzt, quasi als Schulgarten. Die Kräuter und das hier angebaute Gemüse sollen in der schuleigenen Küche verarbeitet werden.

Schulleiterin Annett Tewellis spricht so begeistert, dass man meinen könnte, sie wünscht sich ganz schnell den Schulbeginn her. Doch bis dahin gehen noch gut fünf Wochen ins Land. Schließlich haben für die Schüler in Sachsen gerade erst die langen Sommerferien begonnen. Der Grund für die Vorfreude der Schulleiterin ist nicht nur sehr verständlich. Mittlerweile ist er auch sehr gut sichtbar. Denn die Freie Oberschule Rietschen bekommt einige Wünsche erfüllt.

Das Schulgebäude ist ein Teil des ehemaligen Kulturhauses Fema in Rietschen. In dem Haus ist unter anderem die gemeindeeigene Bibliothek untergebracht, Räume nutzen ebenso der Verein Gesundheits- und Fitnessstudio, die Kegler vom SSV Stahl Rietschen und der Karnevalclub Rietschen. In dem Gebäude gibt es außerdem den großen Saal, der unter anderem für Karnevalsfeiern, Neujahrsempfänge, Abschlussfeiern und Schulanfangsfeiern ebenso genutzt wird wie für Informationsveranstaltungen, die Kindersachentauschbörse Klamotti oder den Tag der Rietschener Vereine. Das Kulturhaus Fema samt Grundstück gehört der Gemeinde Rietschen. Ursprünglich war es das Sozialgebäude der Feuerfestwerke in Rietschen. Der große Gebäudekomplex befindet sich auf einem großen Grundstück. Nicht nur in das Gebäude, auch in den Grund und Boden hat die Gemeinde als Eigentümer viel Geld investiert: Fassade, Fenster, Dach mit Solaranlage, eine Rampe und vor allem die Innenarbeiten, um Klassen- und Arbeitsräume für die Freie Oberschule herzurichten, sowie der Anbau sind erledigt.

Die seit einigen Wochen laufenden Arbeiten dienen vor allem dem Bau einer neuen Regenentwässerung. Das Nieskyer Tiefbauunternehmen Straßen- und Tiefbau See hat den Auftrag bekommen. Nicht nur neue Kanäle für die Oberflächenentwässerung werden gebaut, auch am Gebäude sind Arbeiten im Gange, die für ein besseres Weg-Leiten von Wasser sorgen und damit für einen besseren Schutz bei Starkregen oder Hochwassersituationen.

Neben den neuen Kanälen sollen auch neue Wege angelegt und mit Borden versehen werden. Rund 230 000 Euro investiert die Gemeinde Rietschen aktuell in das Fema-Gelände. Pflaster verlegen und Zaun bauen, Hochbeete für den Schulgarten anlegen und eine feste Tischtennissplatte aufstellen – bei all den Arbeiten an den Freianlagen am Dorfzentrum Fema hat sich die Gemeinde finanzielle Unterstützung organisiert. Wie Bürgermeister Ralf Brehmer sagt, gibt es eine Förderung über das Förderprogramm Ile. Bereits seit 2014 beschäftigt sich Rietschen mit diesem Projekt.

Dass es über den Sommer fertig werden soll, darauf freuen sich Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, Lehrer und Eltern der Freien Oberschule. Denn damit werden auch wieder die Bedingungen für die Oberschule verbessert. Die Hochbeete für den Schulkräutergarten sind beispielsweise bereits fertig. Gesät oder gepflanzt wurde allerdings kurz vor Ferienbeginn nichts mehr. Damit wird sich ab Mitte August ein Ganztagskurs beschäftigen. Während hinter dem Fema-Kulturhaus mit dem markanten Schulanbau samt Treppenturm die Bauleute so gut wie fertig sind, nehmen die Arbeiten auf den Flächen vor dem Kulturhaus noch einige Zeit in Anspruch.

Sogar eine Art Minispielplatz soll entstehen. „Der Fußballplatz wird gestaltet und ein Klettergerüst für unsere jüngeren Schüler aus der fünften und sechsten Klasse wird aufgestellt“, berichtet Schulleiterin Annett Tewellis. Die Sitzecke und das sogenannte grüne Klassenzimmer für den Unterricht im Freien werden die Oberschüler natürlich nicht einbüßen. Auf diese Errungenschaft will niemand verzichten, schon gleich gar nicht, wenn drumherum alles neu gestaltet wird.

