Kostenloser Autotest vorm Urlaub Der ADAC bietet die Fahrzeugtests auf dem Gelände vom Autoteam Schade an. Heute ist die letzte Möglichkeit.

Eine Autoschlange am mobilen Prüfcontainer des ADAC auf dem Gelände vom Autoteam Schade in Coswig. Die Kraftfahrer können kostenfrei Bremsen, Stoßdämpfer und die Batterie überprüfen lassen. © Norbert Millauer

Coswig. Andrang beim Prüffahrzeug des ADAC beim Autoteam Schade auf der Dresdner Straße 119 a in Coswig. Bereits sechs Pkw-Fahrer warten, als die „gelben Engel“ 10 Uhr mit ihrer Arbeit beginnen. Reiner Schumann begrüßt einen Stammkunden, fährt dessen blaugrünen Opel Corsa B in das Prüffahrzeug. Als Erstes werden die Stoßdämpfer der Vorderachse getestet. Gleichzeitig überprüft sein Kollege Steffen Drache den Ladezustand der Batterie, misst die Temperatur der Bremsflüssigkeit. Über 195 Grad muss sie betragen. Zwischen 160 und 195 Grad wird ein Austausch empfohlen. Darunter muss ausgetauscht werden. Wichtige Kontrollen, gerade auch bei Autofahrern, bei denen die Urlaubstour bevorsteht.

„Am ersten Tag war bei etwa vier Autos die Temperatur nicht in Ordnung“, sagt Reiner Schumann. Doch bei dem Opel ist alles einwandfrei. Als Nächstes werden die Bremsen geprüft. Ebenfalls alles bestens. Dann folgen die Tests an der Hinterachse. Und zum Schluss sind Hand- und Fußbremse dran. Dann druckt Steffen Drache den Prüfbericht aus. „Es ist alles in Ordnung“, sagt er. Opel-Besitzer Hans Gruner aus Radebeul-Zitzschewig freut sich. Schließlich ist sein Auto 1994er-Baujahr. Rund 130 000 Kilometer ist es seitdem gerollt.

Das nächste Fahrzeug: ein Seat Altea, Baujahr 2011. Der Halter hat etwas Bedenken. Er vermutet, dass mit der Steuerkette etwas nicht in Ordnung ist. Er ärgert sich sehr über dieses Problem. Doch beim Test läuft erst einmal alles glatt, zumindest Bremsen und Stoßdämpfer sind in Ordnung. Und auch beim silberfarbenen Mercedes mit einem Kilometerstand von 280 000 gibt es keine Beanstandungen. Nach dem Test, der nur wenige Minuten dauert, weisen die ADAC-Männer darauf hin, dass es sich bei der Bremsenprüfung nur um einen Funktionstest handelt, der nichts über den Verschleißzustand der Bremsbeläge und -teile aussagt. „Das wird in einer Werkstatt kontrolliert“, sagt Reiner Schumann.

Und wer es ganz genau wissen will, dem werden die einzelnen Parameter und Grenzwerte auch erklärt.

Reiner Schumann: „Heute war bisher bei allen Autos alles in Ordnung“. Nur am ersten Tag stellten die Männer bei einem Fahrzeug einen kaputten Stoßdämpfer fest. Generell gibt es hier in Coswig immer wenig Mängel, erklärt der ADAC-Mann. In anderen Gegenden sieht das wieder ganz anders aus. Er meint schmunzelnd, das liege vielleicht an den guten Werkstätten in der Umgebung.

Am heutigen Freitag steht das ADAC-Prüffahrzeug den letzten Tag in Coswig. Von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sind die Tests noch möglich. ADAC-Mitglider erhalten das volle Programm. Aber auch andere können zumindest einen der vier angebotenen Tests vornehmen lassen. „Etwa zehn Prozent der Pkw-Fahrer sind nicht Mitglieder“, sagt Reiner Schumann.

Seit 18 Jahren ist er mit dem mobilen Prüfcontainer unterwegs. Sein Kollege Steffen Drache ist seit zwölf Jahren dabei. Das nächste Mal kommen die beiden mit dem Prüfzug vom 12. bis 14. Dezember zum Wintercheck nach Coswig. Dann auch mit Beleuchtungstest.

