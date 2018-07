Konzert mit Nordstern

© Martin Waury

Nordstern, eine Band aus der Region und schon häufiger in Hoyerswerda und der Umgebung zu Gast, spielt am Samstag um 21 Uhr im Speicher No. 1 im Gewerbegebiet Seidewinkel. Die sechsköpfige Truppe spielt nach eigenen Angaben eine raue, aber auch melodisch eingängige Musik – ein Mix aus Folk und Shanty-Rock. Der Eintritt kostet zehn Euro.

www.nordstern-band.de

zur Startseite