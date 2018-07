Kontrollklage gegen Parteienfinanzierung

Berlin. FDP, Linke und Grüne wollen die von der Großen Koalition beschlossene Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung vom Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen. Die drei Bundestagsfraktionen kündigten am Mittwoch eine gemeinsame Normenkontrollklage an. Im Juni hatten die Fraktionen von Union und SPD beschlossen, dass alle Parteien gemeinsam vom kommenden Jahr an 25 Millionen Euro mehr vom Staat bekommen – also 190 Millionen Euro jährlich statt wie bisher 165 Millionen. Grüne und Linke hatten bezweifelt, dass die Finanzspritze so sorgfältig begründet ist, wie es das Verfassungsgericht vorgeschrieben hat. Die Koalition hatte den Schritt unter anderem mit der notwendigen Digitalisierung begründet. (dpa)

