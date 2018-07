Kommt eine Zisterne geflogen In Reichenau ist der Brandschutz verbessert worden. Es ist aber noch mehr zu tun.

Beim Einbau der neuen Zisterne in Reichenau wurden nacheinander die Unterteile und dann die Deckenplatten in die Baugrube gehoben. © Gemeinde Klingenberg



Reichenau. Die neue Zisterne in Reichenau ist fertig eingebaut und wurde vor wenigen Tagen abgenommen. „Ohne Beanstandungen“, informiert Stefan Lippert vom Bauamt der Gemeinde Klingenberg. Durch den riesigen unterirdischen Wassertank wird die Brandbekämpfung für die Reichenauer Wehr künftig einfacher. Bisher musste das Löschwasser erst durch viele Meter Schlauch fließen. Doch nicht nur das dauerte. Schließlich musste der Schlauch davor erst noch gelegt werden. Auch das brachte einen erheblichen Zeitaufwand mit sich.

Die neue Zisterne an der Oberen Dorfstraße fasst etwa 50 Kubikmeter Wasser. Damit können im Ernstfall Brände in einem Radius von 300 bis 400 Metern gelöscht werden. Gebaut wurde auf einem Grundstück der Gemeinde, direkt an der Straße. Der genaue Standort wurde zuvor mit der Feuerwehr Reichenau festgelegt. Mitte Mai gingen die Arbeiten los. Zuerst wurde die Grube für die Zisterne ausgehoben, wie Stefan Lippert vom Bauamt der Gemeinde Klingenberg informiert. Parallel dazu wurde im Betonwerk an dem Stahlbeton-Fertigteilbehälter gearbeitet. Die Zisterne wurde dann Ende Mai nach Reichenau geliefert. Die tonnenschweren Einzelteile kamen auf zwei großen Sattelzügen. Ein Autokran hob die Unterteile samt Deckenplatten dann nacheinander in die Baugrube. Damit das Löschwasser in der Zisterne bleibt, wurde anschließend eine sogenannte Rundschnurdichtung um die Einzelteile gelegt. Über Spannschlösser wurde alles fest miteinander verschraubt, sodass am Ende ein dichter Baukörper entstanden ist. Wie Stefan Lippert erklärt, wurde der rechteckige Hohlkörper noch mit entsprechenden Rohrleitungen versehen, nachdem die Deckenplatten mit Einstiegsluke montiert waren.

Am Ende sieht man nun von dem riesigen Behälter nicht mehr viel, denn der ist komplett eingegraben. Über einen Anschlussstutzen, der etwas aus der Erde ragt, können die Feuerwehren jetzt im Ernstfall das benötigte Wasser herauspumpen.

Der Bau der Zisterne ist eines der größten Projekte, die sich die Gemeinde dieses Jahr vorgenommen hat. Dabei ist der Baustart wegen zu hoher Angebotspreise schon einmal verschoben worden. Vergangenen Herbst hatte die Gemeinde Hartmannsdorf-Reichenau ihre Ausschreibung zurückgezogen. Statt der ursprünglich 78 000 Euro hätte der Löschwassertank damals mehr als 100 000 Euro gekostet. Jetzt sind es etwa 15 Prozent mehr, als ursprünglich geplant waren. Unterm Strich wird die Zisterne etwa 90 000 Euro kosten. Denn zu den Baukosten von mehr als 78 000 Euro kommen die Baunebenkosten. Dazu zählen etwa Ingenieurleistungen für Planung, Ausschreibung und Überwachung der Baumaßnahme. Finanziert wird das Ganze zum Großteil aus Eigenmitteln der Gemeinde. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gibt einen Festsatz von 23 000 Euro an Fördermitteln dazu.

Der Bau des unterirdischen Wassertanks war dringend notwendig, so das Ergebnis des Brandschutzbedarfsplans, der für das gesamte Gemeindegebiet erstellt wurde. Dabei wurden auch bestimmte Bereiche ausgewiesen, die mit Löschwasser unterversorgt sind. In Reichenau gab es den größten Handlungsbedarf, obwohl es dort schon einen unterirdischen Wassertank gibt. Dieser liegt allerdings am anderen Ortsende, in Richtung Kleinbobritzsch.

Die Zisterne in Reichenau ist nicht die Letzte, die im Gemeindegebiet gebaut werden soll. Auch die Löschwasserversorgung in Hartmannsdorf ist auf dem Prüfstand. Dort gibt es bisher noch keine Zisterne, nur mehrere Löschwasserentnahmestellen.

