Kleine Verbesserungen schon sichtbar Der Stifterverein des Martinshofes sammelt Ideen für ein besseres Leben in Rothenburg. Bald werden Einwohner befragt.

Den Spielplatz an der Rosengasse zählen Thomas Kucharek und Helen Linde zu den kleinen Errungenschaften, die auf dem Weg zu einem lebenswerteren Rothenburg bereits geschaffen wurden. Der Chef des Mehrgenerationenhauses und die Projektverantwortliche suchen nach weiteren Ideen, die perspektivisch umgesetzt werden können. © André Schulze

In Rothenburg könnten Schwachstellen, die es in der Stadt zweifellos noch in den unterschiedlichsten Bereichen gibt, perspektivisch schneller behoben werden. Dann nämlich, wenn ein vom Verein der Brüder- und Schwesternschaft, dem Stifter des Martinshofes, initiiertes Projekt unter dem Namen „Suchet der Stadt Bestes – schöner leben in Rothenburg“ Früchte trägt. Vereinschef und Diakon Andreas Drese: „Wir sind mit unserem sozialen Wirken eingebettet in die Gesellschaft, deshalb ist uns die Arbeit für die Gemeinschaft sehr wichtig.“ Ziel des Projektes ist es nämlich, mit Hilfe der Bevölkerung Dinge zusammenzutragen, die das Leben der Menschen erleichtern und es angenehmer machen könnten. Bei der Umsetzung des Vorhabens profitieren die Rothenburger von einer Förderung des Freistaates, die für 20 Projekte in Sachsen, die sich mit der Bewältigung der demografischen Entwicklung beschäftigen, etwa 925 000 Euro zur Verfügung stellt. Die Rothenburger Ideenschmiede bekommt davon 29 000 Euro.

Seit 2013 gab es in der Neißestadt immer wieder Initiativen, Untersuchungen und Workshops, die sich mit der Zukunft der Stadt beschäftigten. „Darauf bauen wir auf, tragen die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen und schauen dann, wo in Rothenburg mittel- und langfristig Schwerpunkte gesetzt werden können“, erklärt Joris Schofenberg von der Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH (KEM), die vom Verein der Brüder- und Schwesternschaft den Auftrag bekommen hat, das Projekt voranzutreiben.

Doch worum geht es inhaltlich? Als Perspektivziel gilt das Jahr 2025. „Wir wollen herausbekommen, ob und wie man sich mehr um Senioren kümmern muss. Ob es verstärkt schulische Herausforderungen gibt, was Bürger und Vereine von der Zukunft denken und welche Gebäude in den nächsten Jahren möglicherweise notwendig werden“, erläutert Thomas Kucharek, der sich als Chef des Mehrgenerationenhauses von Seiten des Martinshofes maßgeblich engagiert. Die Stadt sei über das Vorgehen informiert und profitiere schließlich davon.

Bereits bis zum Jahresende sollen belastbare Daten vorliegen, die dann bis spätestens März 2019 in einen Abschlussbericht münden, der dem Freistaat übergeben wird. Ehe es soweit ist, sollen jedoch die Rothenburger Bürger ein entscheidendes Wort mitreden. In die August-Ausgabe des Rothenburger Anzeigers will man ein Beiblatt einlegen, mit dem man die Einwohner zu bestimmten Themen befragen will. „Es gibt ja bereits einige Punkte, die in den vergangenen Jahren im Fokus standen. Wir werden deshalb fragen, ob sie noch aktuell sind und ob es neue Hinweise gibt“, beschreibt Joris Schofenberg die Vorgehensweise. Angesprochen wurde in der Vergangenheit zum Beispiel ein Bürgerbus. Thomas Kucharek: „Der müsste über das Ehrenamt durch Vereine realisiert werden, darf aber keine negativen Konsequenzen für professionelle Transportfirmen haben. In anderen Regionen gibt es das schon.“ Genannt wurden auch eine Selbsthilfewerkstatt, eine Tankstelle, ein Restaurant im Bereich der Polizeihochschule, Fitnessparcours und Trimm-dich-Pfad. „Die Rothenburger sollten die Chance nutzen, sich zu beteiligen. Denn es geht um ihre Zukunft. Die Ergebnisse des Projektes werden wir den Stadträten vorstellen – in der Hoffnung, dass machbare Anregungen verwirklicht werden“, sagt Andreas Drese. Parallel zu der Befragung werde es noch Workshops geben, auch Gesprächsrunden mit Jugendlichen und Senioren, Vereinen und Betrieben, der Polizeihochschule und dem Martin-Ulbrich-Haus, um das ganze Spektrum der Bevölkerung abzubilden. Da die jetzige Zeit mit dem bevorstehenden Bau von neuer Oberschule, Bürgerzentrum und Vereinshaus für Rothenburg sowieso eine ganz wichtige sei, rechne man damit, dass die Einwohner der Stadt hochsensibel mit dem Thema umgingen.

Für Bürgermeisterin Heike Böhm ist das Projekt „Suchet der Stadt Bestes“ die Suche nach Klarheit. Sie zu finden, ermögliche transparente Zielsetzungen und Synergien. „Bedarfe und Wünsche zu ermitteln und zu wissen, was sich unsere Bürger in ihrer Stadt wünschen, ist ein hohes Gut.“ Alle Rothenburger Ortsteile unterlägen einer ständigen Entwicklung. In diesem Prozess, der auch immer ein Planungsprozess sei, über die Bedürfnisse der Einwohner informiert zu sein, sei Voraussetzung für bürgernahes Denken und Handeln.

zur Startseite