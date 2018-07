Kleine Orte legen an Einwohnern zu Bürgermeisterin Anita Maaß: Ich sehe gute Perspektiven, dass auch im nächsten Jahr durch sanierte oder neue Häuser Ortsteile wieder an Zuwachs gewinnen.

Anita Maaß, Bürgermeisterin von Lommatzsch © Claudia Hübschmann

Lommatzsch. In der Stadt mit ihren 39 Ortsteilen wohnten Ende Juni dieses Jahres 4 932 Menschen. Das sind 38 weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Ein Grund ist, dass 33 Personen mehr gestorben sind, als geboren worden: Es gab in diesem Zeitraum 37 Geburten und 70 Sterbefälle. Außerdem zogen 188 Personen nach Lommatzsch zu und 193 aus der Stadt weg. „Das bedeutet, wir verlieren deutlich weniger Menschen durch Wegzug als durch Sterbefälle, und das stimmt für unsere Stadtentwicklung eher hoffnungsvoll“, so Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP).

Beachtlich ist, dass kleine Ortsteile an Einwohnern zulegten. So hat Birmenitz jetzt 92 Einwohner und damit neun mehr als im Vorjahr, Trogen sogar zehn Einwohner hinzugewonnen. Ickowitz (+5), Lautzschen ( + 2), Roitzsch (+4) und Sieglitz ( + 2) legten ebenfalls zu. Auch die Kernstadt hat 129 Zuzüge gegenüber 115 Wegzügen und damit ein positives Wanderungssaldo zu verzeichnen, aber wie Zscheilitz durch den Sterbeüberhang 13 Einwohner weniger. „Ich sehe gute Perspektiven, dass auch im nächsten Jahr durch sanierte oder im Bau befindliche neue Häuser Ortsteile wieder an Einwohnern zugewinnen“, so Anita Maaß. (SZ/jm)

