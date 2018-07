Klare Ansagen der Nato an Berlin

Brüssel. Vor dem Nato-Gipfel wächst der Druck auf Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die deutschen Verteidigungsausgaben deutlich hochzufahren. „Ich erwarte, dass Deutschland noch mehr tut“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem Interview. Merkel bekennt sich zu steigenden Verteidigungsausgaben – trotz Warnungen von US-Präsident Donald Trump lässt sie ein Erreichen der Nato-Ziele aber offen. Bei der Bundeswehr gehe es jetzt „um Ausrüstung und nicht etwa um Aufrüstung“, sagte Merkel in einer Videobotschaft. Um die 2014 vereinbarten Nato-Ziele zu schaffen, müsste der Bundeswehretat bis 2024 um fast 40 Milliarden auf rund 80 Milliarden Euro steigen.

Ob das noch zu schaffen ist und überhaupt gewollt ist, ließ Merkel offen. Deutschland wird dies kaum erreichen können – in diesem Jahr liegen die Verteidigungsausgaben bei 38,95 Milliarden Euro – das entspricht einer Quote von 1,24 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die Staats- und Regierungschefs der Nato hatten 2014 im Zuge der Krim-Krise als Antwort auf das russische Verhalten beschlossen, dass alle Mitgliedstaaten ihre Verteidigungsausgaben bis 2024 auf zwei Prozent des BIP hochfahren. Erst mit Trump entstand Druck, dieses Ziel auch wirklich zu erreichen.

Der US-Präsident forderte im Vorfeld des Nato-Gipfels am Mittwoch und Donnerstag in Brüssel deutlich höhere Ausgaben Deutschlands, um die USA in der Nato zu entlasten. Merkel hat als Kompromiss 1,5 Prozent bis 2024 angeboten – da das BIP weiter steigen wird, wären das auch rund 18 Milliarden Euro mehr als heute. (dpa)

