Klangreise mit Harfe und Gesang

Barbara Regnat (Harfe) und Christa Summerer (Gesang) bilden das Duo Harfensang. © PR

Kromlau. Das Duo Harfensang präsentiert am Sonnabend im Kromlauer Schluss Songs aus Pop, Rock, Klassik und Operette auf ganz individuelle Weise. Barbara Regnat (Harfe) und Christa Summerer (Gesang) bilden das Duo Harfensang. Beide verstehen es, sich aus verschiedenen Musikstilen ihre Inspirationen zu holen. Und auf einmal passen „Die Julischka aus Budapest“ aus der Operette „Maske in Blau“ zusammen mit „Happy“ von Pharell Williams oder „Nothing Else Matters“ von Metallica. Das Konzert beginnt 19.30 Uhr. Karten kosten 22 Euro.

