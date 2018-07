Kirschau bekommt Kunstrasenplatz Die Arbeiten im Sportzentrum starten jetzt und sollen bis zum Jahresende erledigt. Nicht nur Fußballer profitieren davon.

Das Kirschauer Sportzentrum bekommt einen Kunstrasenplatz, © Symbolfoto: Norbert Millauer

Kirschau. Auf dem Gelände des Kirschauer Sportzentrums beginnen Mitte dieses Monats umfangreiche Arbeiten. Größtes Vorhaben ist der Bau eines Kunstrasenplatzes. Er ersetzt den bisherigen Rasenplatz. Wie Grit Neumann berichtet, die das Amt für Bauwesen und öffentliche Einrichtungen leitet, hat sich die Stadt in Abstimmung mit dem Sportverein für einen Kunstrasen mit Sandfüllung entschieden.

Eine Anlage dieser Art wurde zuvor in der Stadt Halle besichtigt und von einigen Sportlern auch getestet. Angelegt wird der neue Kunstrasenplatz von der Firma Barthel Sportanlagen aus Dreiheide bei Torgau. Sie hat in der hiesigen Gegend zum Beispiel schon die Kunstrasenplätze in Cunewalde und am Bautzener Humboldthain gebaut. Der Stadtrat hat zugestimmt, dass dieses Unternehmen den Auftrag erhält. Die Kosten sind mit reichlich 1,1 Millionen Euro veranschlagt. „Außer dem Kunstrasenplatz entstehen unter anderem auch eine neue Weitsprunganlage und eine Laufbahn“, kündigt Bürgermeister Sven Gabriel (FDP) an. Laut derzeitiger Planung sollen alle Arbeiten bis Ende dieses Jahres abgeschlossen werden. Die Fußballer weichen bis dahin auf die Sportplätze in Schirgiswalde und Großpostwitz aus.

Die Maßnahme dient der Beseitigung von Hochwasserschäden. Unter anderem sind die Drainage, die Abflüsse und der gesamte Untergrund des Sportgeländes nicht mehr in Ordnung. Das führt dazu, dass bei Regen oder Schneeschmelze oft lange Zeit Pfützen auf der Fläche stehen. Bei den jetzt beginnenden Arbeiten wird der Platz so gestaltet, dass er künftig flutsicher ist.

