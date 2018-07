Kindermusical macht Station in Zittau

70 Kinder erzählen und singen am Freitag in Zittau von David und Goliath. © Simon Leimbeck

Zittau. Am Freitagabend in der Aula in der Hochwaldstraße 21a in Zittau ein Kinder-Musical zu erleben. 70 begeisterte Kinder auf der Bühne erzählen die Geschichte des ungleichen Kampfes von David und Goliath. Versprochen werden humorvolle Theaterszenen, tiefgründige Texte, tolle Effekte. Das Musical beginnt 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Aufführung ist das Ergebnis eines Adonia-Musical-Camps. Nach einer Vorbereitungszeit und drei intensiven Probentagen gehen die jungen Sänger gemeinsam auf Tour. So kommt das Musical nach Zittau. Am Sonnabend, 16 Uhr gibt es eine weitere Aufführung in der Turnhalle in Wehrsdorf.

Adonia e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Karlsruhe. Die Arbeit wird finanziert durch Teilnehmerbeiträge, Spenden und die Kollekten an den Konzerten.

Diese und viele weitere Veranstaltungen bietet der www.sz-veranstaltungskalender.com.

zur Startseite