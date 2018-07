Kickerturnier mit Weltmeisterin Im Neißepark Görlitz sind die nächsten zwei Sonnabende Aktionstage. Mit dabei ist am 14. Juli auch Josi Heber – nicht nur als Trainerin.

Eröffnung des Einkaufscenters Neißepark in Görlitz © nikolaischmidt.de

Der Neißepark in Görlitz startet am Sonnabend einen seiner beiden Aktionstage. Neben einem bunten Programm vom Glücksrad bis zu jungen Artisten auf Einrädern und Hoverboard ist ab 10 Uhr ein Kickerturnier an drei Tischen. Unter Betreuung des Vereins Görlitzer Kickerking können Interessierte zu jeder Zeit ein- und aussteigen. „Pro Runde wird der Doppelpartner neu ausgelost, sodass auch weniger geübte Spieler Chancen haben“, teilt Daniela Kiesewetter vom Centermanagement mit.

Jede Spielrunde bringt Punkte, Turniergewinner ist der Spieler mit den meisten. Der erste Preis ist ein Tablet, zudem gibt es mobile Bluetooth-Lautsprecher und Stereo-Kopfhörer für die Folgeplätze. Ein weiterer Spieltisch steht zum Ausprobieren zur Verfügung. Am Sonnabend darauf ist ab 10 Uhr ein vergleichbares Rahmenprogramm. Im Wechsel mit dem Kickerturnier wird die mehrfache Tischfußball-Weltmeisterin Josi Heber dafür sorgen, dass Kickerfans gute Tipps für eine bessere Spielweise bekommen. Wer will, kann gegen die Weltmeisterin antreten. Wer mehr als ein Tor schießt, erhält einen Trostpreis, der Gewinner einen Überraschungspreis. (SZ)

