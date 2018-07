Keramikmarkt mit internationalen Gästen An den Elbwiesen in Bad Schandau gibt es viel zu schauen und zu kaufen. Trotz Hitze werden Öfen angeheizt.

Stefanie Mathy betreibt die Töpferei im Bahnhof Krippen. Sie gehört zu den Organisatoren des Keramikmarktes. © Katja Frohberg

Bad Schandau. Trotz sommerlicher Temperaturen werden am Wochenende, 21. und 22. Juli, in Bad Schandau die Öfen angeheizt. Doch das sind ganz besondere. Zum Keramikmarkt auf den Elbwiesen unterhalb der Toskana Therme wollen die Akteure zeigen, wie früher Keramik gebrannt wurde. „Auch diesmal haben wir als Organisatoren wieder ,gebrütet‘, um etwas Besonderes zu bieten und uns entschlossen, einen Freibrandofen zu bauen“, sagt Stefanie Mathy. Sie betreibt die Töpferei im Bahnhof Krippen und gehört zu den Organisatoren. Der Freibrandofen ist eine von vielen „primitiven“ Techniken, Keramik zu brennen, wie sie sagt. Er soll am Sonnabend ab 16.30 Uhr aufgebaut werden.

Zu dem Markt werden auch Töpfer und Keramiker aus Tschechien und Polen dabei sein. Einen weiteren besonderen Ofen wird wie schon in den letzten beiden Jahren Andreas Leonhardt, ein Keramiker aus Plauen, mitbringen. Es ist ein Rakuofen. Diese Brenntechnik wurde einst in Japan entwickelt. Entgegen dem herkömmlichen Verfahren wird hier die Keramik nicht langsam im Ofen abgekühlt, sondern wird von der Glut des Ofens in einen Behälter mit Stroh, Heu oder Blättern gelegt. Dieses Verfahren gibt der Glasurfarbe eine ganz besondere Note.

Für die musikalische Note sorgt am Abend dann das Gypsy-Style-Duo. Mit Gitarre und Akkordeon spielen zwei erfahrene Musiker aus Dresden stimmungsvolle Musik. Zu hören sind dann Swing, Walzer, Polka, oder lateinamerikanischer Bossa und Tango. (SZ/gk)

Keramikmarkt Bad Schandau, 21.7., 11 bis 19 Uhr; 22.7., 11-18 Uhr

