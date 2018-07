Keine Panik vor Freitag, dem 13.!

© Gernot Menzel

Haben Sie heute eine Reise oder Termine abgesagt? Manche Leute fürchten sich so vor diesem Datum, dass sie sich gar nicht aus dem Bett trauen. Aus Angst, es könnte ein Unglück passieren. Bei den meisten Airlines gibt es deshalb keine 13. Sitzreihe. Der Aberglaube sitzt tief. Schließlich gelten sowohl die 13 als auch der Freitag für sich genommen schon als Unglücksboten. Erst recht die Kombination aus beidem.

Zugegeben, auch ich habe am heutigen 13. Juli ein etwas mulmiges Gefühl. Dabei ist mir am 13. April, der in diesem Jahr ebenfalls auf einen Freitag fiel, schon nichts Außergewöhnliches passiert. Dass es an einem Freitag, dem 13., im Schnitt nicht mehr Unfälle gibt als an anderen Freitagen, ist belegt. Vermutlich, weil die Leute mehr auf sich und andere achten. Insofern hat Freitag, der 13., sogar etwas Gutes. Es sei denn, Ihnen ist heute früh ein Krabbeltier begegnet. „Spinne am Morgen....“, Sie wissen schon. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Kommen Sie gut durch den Tag!

