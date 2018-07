Keine Meriten für „Mammut“ beim Eco-Marathon

Zwar gelang dem BTU-Team „Lausitz Dynamics“ mit seinem „Mammut“ (im Bild ohne Verkleidung) beim weltgrößten Effizienzwettbewerb in London kein gültiger Wertungslauf. Dennoch erhielt es eine Anerkennung. Es wurde es mit dem diesjährigen „Most innovative Hydrogen Newcomer“-Award bedacht.Foto: BTU Cottbus-Senftenberg

Aus und vorbei. Beim 34. Shell Eco-Marathon am Wochenende in London haben sich die Erwartungen des Teams „Lausitz Dynamics“ auf eine gute Platzierung beim weltgrößten Effizienzwettbewerb leider nicht erfüllt. „Mit ihrem neuen UrbanConcept-Fahrzeug «Mammut» konnten die Studenten der BTU Cottbus-Senftenberg keinen gültigen Wertungslauf erzielen“, teilte Shell-Sprecherin Cornelia Wolber mit. Allerdings kamen außer der Hochschule Stralsund und der Evangelischen Schule Neuruppin auch die anderen neun deutschen Teams nicht aufs Siegertreppchen.

Insgesamt hatten sich in diesem Jahr 147 Teams aus 27 Ländern Europas und Afrikas an dem Festival unter dem Motto „Make the Future live“ im Londoner Queen Elizabeth Olympia Park beteiligt. Über 15 000 Besucher verfolgten die Wettfahrten in den Kategorien „Prototypen“ und „UrbanConzept“. Schließlich gab es auf dem 15-mal in einer maximalen Fahrtzeit von 35 Minuten zu durchfahrenden Rundkurs von 970 Meter Länge wieder einen französischen Sieg. Die Studenten aus Frankreich erreichten mit einem Verbrennungsmotor und umgerechnet einem Liter Sprit die Fabelweite von 2 324 km/l. Sie blieben damit nur knapp hinter ihrem Vorjahresergebnis von 2 503,9 km/l.

„Auch, wenn wir nicht so erfolgreich waren, wie erhofft, bin ich dennoch überzeugt, dass wir mit unserem Wasserstoff-Konzept einen wichtigen Beitrag geleistet haben“, sagte „Mammut“-Teammanagerin Anastasia Skifov dem TAGEBLATT. Während die technische Abnahme des von 15 BTU-Studenten aus vier Studiengängen konstruierten Fahrzeuges nach einigen Mängeln noch überstanden wurde, kam das Chaos auf der Rennstrecke. Bei den extremen Außentemperaturen von 30 Grad und Temperaturen von 45 Grad im Fahrzeuginneren sorgte die Sicherheitsabschaltung im Fahrzeug für das vorzeitige Ende.

Das „Mammut“ blieb bei den drei versuchten Wertungsläufen auf dem schwierigen Parcours stehen. Das war das Aus für das Team „Lausitz Dynamics“ in diesem Jahr in London, erklärte Teamsprecherin Christin Faulstich. Im nächsten Jahr wollen die jungen BTU-Konstrukteure alles besser machen, so unter anderem das Gewicht des Fahrzeugs von 195 auf 100 Kilogramm minimieren oder komplett auf eine Unterkonstruktion verzichten.

