Kein Wohnraum für reiche Pensionäre Das Dresdner Unternehmen Wohnartplus baut die Alte Druckerei am Theaterplatz um. Im September soll es losgehen.

Buchstäblich Licht soll in die Alte Druckerei kommen. Im Innenhof des Gebäudekomplexes zwischen Theaterplatz 7, Baderberg und Lorenzgasse 5 sollen Nebengebäude entfernt werden, um Platz für Balkone, Terrassen und Grün zu schaffen. © Claudia Hübschmann

Meißen. Es geht los. Eigentlich sollte der Umbau der Alten Druckerei ja schon im Juni beginnen. Nun soll es im September losgehen, erklärt Rico Jopp, Geschäftsführer der Dresdner Wohnartplus GmbH im SZ-Gespräch. Das Unternehmen ist Projektentwickler und Bauherr zugleich. „Für uns sind Projekte dieser Größe Tagesgeschäft, für die Bauverwaltung in Meißen ist es das größte anstehende Bauvorhaben.“ Daraus hätten sich vielleicht gewisse Unsicherheiten ergeben. Doch nun soll es zügig vorangehen: „Die Baugenehmigung soll in Kürze erteilt werden.“

Geplant ist es, den teilweise denkmalgeschützten Gebäudekomplex der Alten Druckerei, der sich vom Theaterplatz 7 über den Baderberg bis zur Lorenzgasse 5 erstreckt, barrierearm umzubauen. „Gemeinsam mit unserer Partnergesellschaft DSW 24 Dresdner Servicewohnen GmbH werden wir ein neues Servicewohnen in Meißen etablieren“, so Rico Jopp, Und: „Die Servicewohngesellschaft mit Sitz in Dresden plant, ab Januar 2020 über 50 bezugsfertige Wohnungen zwischen 34 und 86 Quadratmetern zu vermieten.“ Dabei soll auf dem rund 2 500 Quadratmeter großen Grundstück der Alten Druckerei und der angrenzenden Gebäude eine Gesamtwohnfläche von 3 500 Quadratmetern entstehen. Im Januar hatte der Geschäftsführer in der SZ erklärt, dass man von mehr als zehn Millionen Euro Baukosten ausgeht.

Rico Jopp ist überzeugt davon, dass Meißen für das Projekt geeignet ist. Zwar habe die Stadt mittlerweile zehn Pflegeeinrichtungen, „aber Raum für selbstbestimmtes Wohnen im Alter fehlt“. In den letzten 15 Jahren seien nur drei Prozent aller Wohnungen in Meißen neu gebaut worden. Im Hinblick auf den demografischen Wandel bestehe Nachholbedarf bei der Schaffung barrierearmer Wohnungen. Und Rico Jopp verweist dabei auf den hohen Anteil der über 65-Jährigen in Meißen. Erst kürzlich hatte die Stadtverwaltung deren Anteil mit mehr als 29 Prozent im April dieses Jahres angegeben. Im Land Sachsen liegt er bei rund 25 Prozent.

Und wie soll das neue Konzept zum Servicewohnen nun aussehen? Rico Jopp: „Wir bauen in Meißen keinen Wohnraum für reiche Pensionäre. Unser Augenmerk liegt auf modernem und perfekt zugeschnittenen Wohnraum, der bezahlbar bleiben soll.“ Danach soll in der Alten Druckerei schon eine Art betreutes Wohnen Einzug halten. Aber es setze sich aus der Nutzung einer normalen Mietwohnung und speziellen Service-Dienstleistungen zusammen. Diese Wohnform sei insbesondere für weitestgehend aktive Senioren und Ehepaare geeignet. Bei dem geplanten Servicekonzept sollen, anders als bei vergleichbaren Wohnformen, die Kosten für Haushalts-, Freizeit- oder Pflegeleistungen erst bei Inanspruchnahme durch den Mieter fällig werden. „Damit wollen wir die Mietpreise für die Meißner erheblich bezahlbarer und flexibler gestalten.“, erklärt die DSW 24-Geschäftsführerin Theresia Walsch. „Wir möchten, dass unsere Mieter sich selbst treu bleiben, aktiv, selbstbestimmt und ohne Sorgen leben. Sie sollen nicht für Dinge bezahlen, welche sie gar nicht in Anspruch nehmen.“

Bislang sei das Vorhaben in Meißen durchweg positiv aufgenommen worden, erklärt Rico Jopp. Alle seien gespannt, was aus den Gebäuden wird und wie sie einmal im Innern aussehen werden. Fest steht, dass in die hochwassergefährdeten Erdgeschosse des Hauses Theaterplatz 7 und am Baderberg keine Wohnungen eingebaut werden. Ins Erdgeschoss des Theaterplatzes 7 kommt ein Raum, den die Mieter gemeinsam für Treffen, Feiern und Vorträge nutzen können. Am Baderberg wird die Tiefgarage eingebaut. Auch auf die Belange des Denkmalschutzes muss und will das Unternehmen Rücksicht nehmen. Immerhin ist die Lorenzgasse 5 ja ein denkmalgeschütztes Geschäftshaus aus dem 16. Jahrhundert. Dennoch soll hier modernes Wohnen ermöglicht werden.

Das Fazit des Geschäftsführers lautet: „Wenn wir so etwas anfangen wie in Meißen, dann werden wir das auch durchziehen.“

