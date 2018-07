Kein Sommer vorm Balkon … … sondern vorm Holzbrett. Vonovia-Mieter in Dresden-Plauen erleben schon das zweite Jahr mit geschlossenem Fenster.

Nicht nur er muss im Haus an der Münchner Straße damit leben, dass er das Fenster nicht öffnen kann. © Sven Ellger

Es klingt wie ein schlechter Witz. Nur lachen kann im Haus in der Münchner Straße 45 inzwischen kein Mieter mehr. Im Februar 2017 hatte Großvermieter Vonovia per Brief angekündigt, dass an den Wohnungen Balkone angebaut werden sollen. Mitte März gab es eine Begehung, erinnert sich Mieterin Ingrid Früchtel, die seit zehn Jahren hier lebt. Danach seien Handwerker gekommen, das Gerüst sei aufgestellt und die alten Fenster gegen neue ausgetauscht worden. Thomas Ohnesorge ist schon seit 14 Jahren Mieter in dem Vonovia-Haus. Er zeigt den Brief mit der Ankündigung – tatsächlich mit Datum vom 10. Februar 2017.

Jetzt, fast eineinhalb Jahre später, ist von einem Balkon vor seinem Wohnzimmer noch immer nichts zu sehen. Stattdessen kamen im März dieses Jahres erneut die Handwerker, die ihm ein Holzbrett vor die nagelneue, bislang völlig unbenutzte Balkontür zimmerten. Öffnen darf er sie nicht, auch das Ankippen ist nicht möglich, denn die Tür ist verschlossen. Einen passenden Schlüssel haben die Mieter des Wohnblocks an der Münchner Straße nicht bekommen. „Aus Sicherheitsgründen“, so die Begründung von Vonovia. Damit fällt auch das Lüften des Wohnzimmers flach. Und das nun schon im zweiten Sommer. Die zwölf betroffenen Mieter sind sauer. Vor allem darüber, dass der Großvermieter keinerlei Informationen zum Verbleib der Balkone mitteilt.

Doch es kommt noch schlimmer: Zum Ärger aller zugezimmerten Bewohner flatterte jetzt auch noch eine Mieterhöhung in ihre Briefkästen. „Ich bin wirklich ein ruhiger Mensch“, sagt Thomas Ohnesorge. „Aber jetzt reicht es mir.“ 20 Euro soll er künftig pro Monat mehr zahlen – das sei eine Anpassung an den aktuellen Mietspiegel. Sobald der Balkon dran ist, kommen weitere 85 Euro monatlich hinzu. Mit einem Brief wendet sich der Dresdner an Vonovia, teilt mit, dass er mit der Erhöhung nicht einverstanden ist, solange er kein Fenster in seinem Wohnzimmer öffnen kann. 400 Euro warm überweist Thomas Ohnesorge derzeit für seine 45 Quadratmeter große Wohnung im Monat. „Ich bin bereit, mehr Miete zu bezahlen, aber nicht unter diesen Bedingungen.“

Ingrid Früchtel versucht es per Telefon, investiert eine Menge Zeit und Geduld in die bei Dresdner Mietern berüchtigte Hotline von Vonovia. Eine Anlaufstelle mit direkter Hilfe bei Problemen gibt es in Dresden nicht mehr, seit der Großvermieter seine Servicebüros geschlossen hat. „Ich wurde dann zwar irgendwann zu einer Mitarbeiterin durchgestellt, helfen konnte sie mir aber nicht.“ Weitere Reaktionen von Vonovia blieben bislang aus.

Als nun im Juni, nach etwas mehr als einem Jahr, das Baugerüst verschwand, sank jede Hoffnung auf eine schnelle Lösung der Causa Balkon dahin. Kurios ist auch, dass sowohl die Wohnungen in den Nebeneingängen als auch jene, die ihr Wohnzimmer zum Innenhof hinaus haben, bereits ihre neuen Balkone haben. Auf eine Nachfrage beim Hausmeister habe es nur die schroffe Antwort gegeben, dass er es auch nicht wisse. Die Mieter sind nun unsicher, wie sie mit der Erhöhung umgehen sollen. Ein Bewohner war beim Mieterverein. Dort empfahl man ihm, die zusätzliche Miete zu zahlen, um die Miete anschließend zu kürzen. Denn wenn das einzige Fenster im Raum sich nicht öffnen lässt, ist das ein Grund, nicht den vollen Mietpreis zu zahlen.

Das bestätigt Jan Bröchler vom Mieterverein Dresden. Er ist nicht überrascht von der SZ-Anfrage: Der Jurist hat bereits drei ähnliche Fälle von einem Vonovia-Haus in der Schweizer Straße auf dem Tisch. „Wie hoch die Mietminderung sein kann, hängt auch davon ab, ob es sich um einen Raum in Nord- oder Südlage handelt.“ Das müsse im Einzelfall entschieden werden. Bröchler empfiehlt, bei Vonovia die Beseitigung des Mangels mit Angabe einer Frist und der Ankündigung einer Mietminderung anzuzeigen. „Wenn nichts passiert, wären auch gerichtliche Schritte denkbar.“

Aber es gibt Hoffnung auf Frischluft: Bis Ende September sollen die Balkone montiert werden. Falls die Genehmigung dafür rechtzeitig vorliegt. Eine statische Prüfung habe zu der Verzögerung geführt, teilt Vonovia-Sprecherin Bettina Benner der SZ mit. Eine Beeinträchtigung sehe Vonovia nicht, weil es ein weiteres Fenster im Raum gebe. Das allerdings stimmt nicht.

