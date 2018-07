Kaputter als gedacht Die Zifferblätter der Strehlaer Kirche werden aufgearbeitet. Das war eigentlich gar nicht geplant.

Ein Zifferblatt von Strehlas Kirchturmuhr vor der Sanierung. © Eric Weser

Strehla. Abgeplatzte Farbe, Rost, Risse: Die drei Zifferblätter am Strehlaer Kirchturm sind mitgenommen. Im ursprünglichen Kostenplan für die derzeit stattfindende Turmsanierung war eine Zifferblatt-Reparatur aber nicht enthalten, denn vom Boden aus war der schlechte Zustand schlicht nicht erkennbar. Seit das Gerüst am Turm steht, ist das Schadensausmaß rund um die Turmuhr klar. – Die nun nachträglich beschlossene Aufarbeitung verursacht rund 5 500 Euro Zusatzkosten für die Kirchgemeinde.

Das Geld soll nun über Spenden eingeworben werden (siehe Hinweis am Ende). Neue Zifferblätter und die per Kran an Ort und Stelle zu bauen, wäre allerdings aufwendiger und damit teurer geworden, sagt Bauplaner Detlev Goldbach, der die Turmsanierung betreut. Die Spezialisten von der Dresdner Uhrenfirma Hiemer hätten zudem versichert, dass die Original-Zifferblätter von 1930 restauriert und für vier bis fünf Jahrzehnte erhalten werden können. Gestartet ist die Zifferblattsanierung schon.

Sie soll in den nächsten drei Wochen beendet werden. Farb- und Formgestaltung sollen übrigens beibehalten werden. Das war bei der letzten Sanierung vor 30 Jahren noch anders gewesen: Damals wurden arabische gegen römische Ziffern getauscht, und das bis dahin schwarz gefärbte Zifferblatt wurde hellgrün. (SZ)

Spenden können im Pfarramt, Pfarrweg 3, abgegeben werden. Überweisungen auf das Spendenkonto sind möglich an die Kassenverwaltung Dresden, IBAN: DE59350601901667209044, BIC: GENODED1 DKD, Codierung: RT 1666.

