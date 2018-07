Kampfhubschrauber am Flughafen Anfang Juni landeten 20 Helikopter des US-Militärs in Dresden. Dürfen die das eigentlich?

Anfang Juni sorgten 20 US-Militärhubschrauber für Aufsehen, die zum Tanken in Dresden-Klotzsche gelandet waren. © Nick Dolz

Black Hawks, Apaches, Chinooks – alles Militärhubschrauber, die viele Dresdner bisher nur aus Kriegsfilmen kannten. Inzwischen landen sie recht häufig auf dem Klotzscher Flughafen. Allein in der letzten Mai-Woche waren es 30 Militärhubschrauber, die den Airport für Tankstopps nutzten, teilt das Sächsische Wirtschafts- und Verkehrsministerium nun auf Anfrage des Landtagsabgeordneten André Schollbach von der Linksfraktion mit.

Die Flüge US-amerikanischer Truppen waren vermutlich Teil der Operation „Atlantic Resolve“ (Atlantische Entschlossenheit). Die Operation soll dem Schutz der osteuropäischen Nato-Länder dienen. Hinzu kamen Militärbewegungen an Land, da im Juni das Großmanöver „Saber Strike 18“ in den baltischen Ländern Estland, Lettland, Litauen sowie in Polen stattfand.

„Dass für derartige Militäroperationen wiederholt die Infrastruktur des Flughafens Dresden zur Verfügung gestellt wird, ist gerade angesichts der Geschichte unserer Stadt mehr als befremdlich,“ so Schollbach. Rechtlich sieht der Freistaat allerdings keine Handhabe, die Starts und Landungen zu verbieten. Die Flüge fänden unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen statt, so Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Ohne einen sachlichen Grund könne man niemanden ausschließen.

Zuvor hatte bereits die Flughafengesellschaft erklärt, dass militärisches Fluggerät befreundeter Nationen ohne Sondergenehmigung in Dresden landen dürfe. Allerdings müssten die Streitkräfte wie Zivilflugzeuge auch Lande- und Abfertigungsgebühren sowie die Treibstoffkosten zahlen. Oft sind die Flieger auf dem Weg vom und zum Militärflugplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz. Dort betreibt das amerikanische Militär einen Truppenübungsplatz. Auch Flüge zur Ramstein Air Base bei Kaiserslautern gibt es.

Allein in diesem Jahr ist die US-Armee bereits mit mehr als 70 Hubschraubern in Klotzsche gelandet, um aufzutanken. Im vergangenen Jahr waren es etwa 50 Hubschrauber und Flugzeuge.

Die Amerikaner sind nicht die Einzigen, die in Dresden landen. Auch die französische, die niederländische und die britische Luftwaffe haben 2017 und 2018 Besuche abgestattet. Die deutsche Luftwaffe war erst Ende Juni mit dem neuen Transportflugzeug Airbus A400M für sogenannte Low Approach-Flüge in Dresden. Dabei überfliegen die Maschinen die Landebahn in geringer Höhe und steigen anschließend wieder. Dies dient zum Üben von Versorgungsflügen, bei denen Material aus der Luft abgeworfen wird.

