Kaffeekonzert in Trebus

Trebus. Zum gemütlichen Kaffeekonzert lädt der Blasmusikverein Trebus am Sonntagnachmittag ein. Es spielen die Original Heideländer Musikanten. Los geht es an der Kulturanlage am Sportplatz Trebus um 14.30 Uhr, Einlass ist ab 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

