Junge Frau in Bankfiliale beraubt Ein maskierter Mann stellte sich der 27-Jährigen entgegen, bedrohte sie mit einem Elektroschocker und forderte 1 000 Euro Bargeld.

Die Dresdnerin wurde mit einem Elektroschocker bedroht. © dpa

Eine 27-jährige Dresdnerin ist am späten Freitagabend in einer Bankfiliale in Dresden-Pieschen beraubt worden. Sie wollte gegen 23.30 Uhr am Automaten Bargeld abheben, als sich ihr plötzlich ein unbekannter, maskierter Mann entgegenstellte. Er bedrohte sie mit einem Elektroschocker und forderte 1 000 Euro Bargeld.

Die Frau warf dem Räuber ihr Portemonnaie entgegen. Dieser nahm es an sich und verschwand damit. In der Geldbörse befanden sich neben persönlichen Dokumenten noch rund zwei Euro Bargeld. Die Geldkarte hatte die junge Frau noch bei sich. (SZ/lba)

zur Startseite