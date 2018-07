Junge Chinesen entdecken den Luxus

München. Junge Chinesen sorgen im Luxusgeschäft weltweit für Champagnerlaune: Die Nachfrage nach exklusiver Kleidung, Kosmetik und Schmuck habe in diesem Jahr kräftig angezogen, teilten die Managementberatung Bain & Company und der italienische Luxusgüterverband Fondazione Altagamma mit. Der Umsatz dürfte im Gesamtjahr weltweit um etwa sieben Prozent auf rund 280 Milliarden Euro zulegen. Entscheidend dafür sei die modebewusste, von sozialen Medien geprägte junge Generation in China: Der Verkauf exklusiver Marken in der Volksrepublik dürfte dieses Jahr um mehr als 20 Prozent zulegen. In Europa bremse der starke Euro die Kauflust ausländischer Besucher, auch in Deutschland. In Großbritannien spürten die Luxusläden die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Brexit. In Europa rechnet Bain mit einem Zuwachs des Geschäfts mit persönlichen Luxusgütern um zwei bis vier Prozent. (dpa)

