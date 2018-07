Motorsport Jonas Ungnader siegt in Wackersdorf Der Kartpilot dominierte in seiner Altersklasse Micro mit zwei Laufsiegen.

Symbolfoto © Gehad Hamdy/dpa

Sitten/ Wackersdorf. Der Sittener Kartpilot Jonas Ungnader hat wie im Vorjahr beim Nachtrennen in Wackersdorf überzeugt. So dominierte er nicht nur seine Altersklasse Micro mit zwei Laufsiegen, sondern zeigte sich trotz wenigen Trainings in diesem Jahr auch im Gesamtfeld der Bambini-Karts gut gerüstet. Den ersten Umlauf im Feld der 17 Minirennwagen hatte er noch auf Platz zwei beendet. Dann drehte er den Spieß gegen Sieger Julian Thaler im zweiten Durchgang um und konnte selbst über den Gesamtsieg jubeln. (DA/dwe)

