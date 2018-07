Jetzt wird Tauchen gelernt

In einem Video, das die thailändische Marine veröffentlichte, grüßten die Jungs einzeln in die Kamera. Sie scheinen trotz der Strapazen in guter Verfassung und Stimmung zu sein – und scherzten sogar mit den Tauchern.Foto: dpa/Royal Thai Navy Facebook Page © dpa

Bei aller Aufregung und Freude über das Auffinden der Jungen, von denen geschlagene zehn Tage jedes Lebenszeichen fehlte, herrscht weiter Ungewissheit über ihre Zukunft. Die zwölf Jugendlichen zwischen elf und 16 Jahren und ihr 25 Jahre alter Trainer sind aber guter Dinge. In der Grotte, vier Kilometer vom Eingang des Höhlenkomplexes entfernt, stapeln sich jetzt Essensvorräte für vier Monate.

Zwei Freiwillige der Navy Seals bleiben permanent bei den Eingeschlossenen. Das ist wichtig und gibt Hoffnung. Thailändische Höhlen haben eine recht angenehme Temperatur. Deswegen ist die Kälte hier nicht so arg wie in anderen Ländern. Das größte Problem ist eher das fehlende Licht. „Stellen Sie sich ein zusammengewürfeltes Team vor, das im Dunkeln ausharrt. Das geht extrem auf die Psyche und macht einen fertig“, sagt Höhlenretter Martin Groß.

Da kommt eine neue Aufgabe ganz gelegen. Die Jugendlichen bekommen ersten Tauchunterricht, um die Höhle in Begleitung professioneller Taucher verlassen zu können. „Sie üben, die Masken aufzusetzen und unter Wasser zu atmen“, sagte Narongsak Osottanakorn, Provinzgouverneur von Chiang Rai und Leiter der Rettungsmission. „Sobald der Wasserstand niedrig genug ist, bringen wir sie raus“, sagte er am Mittwoch. Doch das Unternehmen ist riskant. „Es ist eng, der Weg ist weit und dann haben wir die Strömung. Die Sicht ist Null und das Risiko, dass einer der Junge Panik bekommt, ist da. Außerdem kann keiner von ihnen schwimmen“, erklärte der britische Höhlenrettungsexperte Ben Reyemenante vor Ort. Sollte zudem die Regenzeit mit voller Wucht zuschlagen, werden viele Bemühungen der letzten Tage, das Wasser abzupumpen, innerhalb von Stunden wieder zunichtegemacht.

Höhle als Touristenattraktion

Trotz der langen Zeit in Finsternis und Nässe scheint es der Gruppe den Umständen entsprechend gut zu gehen. In einem Video, das die thailändische Marine am Mittwoch veröffentlichte, grüßten die Jungen respektvoll in die Kamera und stellten sich mit Namen vor. Sie waren in Wärmeschutzfolien gehüllt und schienen trotz der Strapazen in guter Verfassung und Stimmung zu sein. Zu sehen ist in dem Video auch, wie ein Marinetaucher mit den Jungen scherzt. Wie die thailändische Nachrichtenseite Sanook.com berichtete, ist der Betreuer in einem schlechteren Zustand als die Jugendlichen. Er habe ihnen den ganzen Proviant überlassen.

Die Gruppe hatte die Höhle am 23. Juni nach einem Training besucht. Dort wurden sie von einer Sturzflut überrascht und hatten sich immer tiefer ins Innere der Höhle zurückgezogen. In der Nacht zum Dienstag entdeckten britische Taucher die Gruppe. Sie überlebten, weil sie auf engem Raum nahezu bewegungslos auf Hilfe warteten – und Wasser vom Felsen abschleckten.

Die Höhle selbst könnte nun zur Touristenattraktion werden. „Jetzt, wo die Kinder gefunden sind, können wir etwas entspannen und andere Pläne in Betracht ziehen“, meinte Gouverneur Narongsak. Zuvor hatte die Chefin der örtlichen Tourismusbehörde gesagt, der Unglücksort sei durch die Rettungsaktion für in- und ausländische Besucher interessant geworden. Mit einer Ausdehnung von etwa zehn Kilometern zählt die Höhle an der Grenze zu Myanmar zu den längsten des Landes. Wegen ihrer schwer zugänglichen Lage ist sie jedoch wenig erforscht. (wilge mit dpa)

