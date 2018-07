Jeden Tag ein Waldbrand Sachsenforst und Feuerwehren appellieren an die Vernunft der Waldbesucher. Im Nationalpark herrscht Rauchverbot.

Im Elbsandsteingebirge sind Waldbrände für die Feuerwehr eine ganz besondere Strapaze. In besonders abgelegene Gebiete wie hier in den Schrammsteinen bei Bad Schandau kann das Löschwasser nur in Behältern getragen werden.

Angespitzte Stöcke weisen darauf hin, dass Zündler am Werk waren.

Zwei Bäume hatten schon Feuer gefangen, als die Feuerwehr den Brandherd im Wald am Reichstein erreichte.

Sächsische Schweiz. Ein blauer Pfeil auf dem Asphalt der Forststraße zwischen Cunnersdorf und dem Bielataler Reichstein weist in Richtung Wald. Der Wanderer wundert sich. Nichts deutet darauf hin, dass sich hier am Sonntag Dramatisches abgespielt hat. Es war nur ein glücklicher Zufall, dass aus einem kleinen Feuer kein verheerender Waldbrand wurde. „Wir müssen jetzt so viele Menschen wie möglich darauf aufmerksam machen, dass jetzt jedes noch so kleine Feuer im Wald wegen der anhaltenden Trockenheit absolut gefährlich ist“, sagt Mario Prielipp, der Abteilungsleiter Staatswald im Forstbezirk Neustadt.

Wanderer sind Gefahr und Helfer

Die illegale Feuerstelle nahe des Reichsteins sieht er sich jetzt noch mal persönlich an. Hier hat sich jemand zwischen Oberem Fleischerweg und K-Weg in die Büsche geschlagen. Auf einer ebenen Fläche in diesem Hanggebiet haben sich die Zündler niedergelassen. Angespitzte Stöcke und frisch gesägte Hölzer deuten darauf hin, dass hier jemand Zeit verbracht hat. Prielipp blutet bei dem Anblick das Herz. Wurzeln und Stamm einer etwa 60 Jahre alten Fichte sind schwarz verkohlt. „Das wird der Baum nicht überleben“, sagt er. Die Fichte wird absterben, möglicherweise noch beschleunigt vom Borkenkäfer, der sich gern Bäume mit wenig Widerstandskraft sucht.

Doch der Baum ist noch das geringere Übel, wenn Mario Prielipp darüber nachdenkt, dass alles noch viel schlimmer hätte ausgehen können. Ein Wanderer hatte Rauch in dem Waldstück gesehen und sofort die Feuerwehr alarmiert. 17.24 Uhr ging der Notruf ein. Keine Stunde später war das Feuer gelöscht. Die Kameraden kamen mit ihren Fahrzeugen relativ nahe an die Brandstelle heran, sodass mit Schläuchen gelöscht werden konnte. „Es gibt aber auch viel abgelegenere Stellen, wo das Löschwasser hingetragen werden müsste. Dort wäre ein solcher Brand noch verheerender gewesen“, sagt Prielipp. Er ist den Wanderern dankbar, die so schnell reagiert haben.

Die Brandursache ist für ihn klar. Zusammengetragene Steine deuten auf ein Lagerfeuer hin. Wahrscheinlich hat sich danach ein Schwelbrand im humusreichen Waldboden entwickelt. Frisch gesägtes Holz liegt da. Um einen angespitzten Zweig ist lose ein Band gewickelt. „Vielleicht hat jemand versucht, wie die Urmenschen ein Feuer durch Reibung zu erzeugen“, mutmaßt der Forstmann. Wer so etwas versuchen will, appelliert Prielipp, solle das zu Hause probieren, aber nicht im Wald.

Abgeleitet aus dem aktuellen Fall sind Waldbesucher potenzielle Störfaktoren. Andererseits wäre der Brand ohne die schon erwähnten Wanderer viel später entdeckt worden. „Für uns ist das unterm Strich ein neutraler Faktor“, sagt Prielipp.

Zahl der Waldbrände vervielfacht

In den Wäldern des Forstbezirks Neustadt gab es in den letzten Wochen jeden Tag einen Feueralarm. Zum Glück seien die Feuerwehren jedes Mal schnell genug zur Stelle gewesen, um Schlimmeres zu verhindern. Im Sachsenforst ist auch permanent ein Kollege im Katastrophendienst. Im Notfall wird er vom Rettungsdienst hinzugezogen. Die Förster sind mit ihrer Ortskenntnis und fachlichen Beratung sehr hilfreich. Das habe am Sonntag bestens funktioniert. „Da hatte Armin Stettinius Dienst und vorbildlich reagiert“, sagt Prielipp.

Dramatische Zahlen kommen aus dem Nationalpark Sächsische Schweiz. Wurden 2016 zwei und 2017 ein einziger Waldbrand in dem Gebiet registriert, waren es im ersten Halbjahr dieses Jahres schon elf. Dabei besteht noch nicht mal die höchste Waldbrandwarnstufe. Für das Gebiet des Nationalparks wurde sie am Mittwoch auf die Stufe vier angehoben. „Wir bitten alle Waldbesucher, die Regeln unbedingt zu beachten“, erklärt Hanspeter Mayr, der Sprecher der Nationalparkverwaltung.

Feuerwehr ist überlastet

Bei Bränden im Nationalpark wird jedes Mal die Feuerwehr Bad Schandau alarmiert. Das zehrt in erster Linie an den Kräften der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, hat aber weitere Konsequenzen. Arbeitgeber müssen ihre Leute ad hoc freistellen. Zudem kommen auf die knapp 4 000 Einwohner zählende Stadt Bad Schandau immense Kosten zu. „Da müssen wir jetzt eine Regelung mit dem Land finden. Das können wir als Kommune allein nicht stemmen“, sagt Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus). Mit einem so großen Gebiet wie dem Nationalpark ist die Stadt feuerwehrtechnisch überfordert. Selbst wenn es die Feuerwehr personell abdecken kann, sei ein erhöhter Verschleiß der Technik zu verzeichnen, die notwendigen Reparaturen oder Ersatz müssten finanziert werden. Dazu ist die Stadt jetzt in Gesprächen mit dem Freistaat.

Brandgefahr auf den Feldern

Auch der Landwirtschaft macht die extreme Trockenheit schwer zu schaffen – nicht nur wegen der Ernte-Ausfälle. Die Bauern bringen zurzeit die Getreide-Ernte ein und müssen auf den ausgedörrten Feldern jederzeit damit rechnen, dass ein Feuer ausbricht. Am Dienstag brannten Ackerflächen in Langenhennersdorf, Kreischa und Reinhardtsgrimma, am Mittwoch fing ein Feld bei Heidenau Feuer. Wegen der Rauchentwicklung wurden Straßen teilweise gesperrt, auf der S 172 in Heidenau gab es Stau. Die Landwirte müssen bei der Ernte besonders vorsichtig sein, sagt Henryk Schultz, Vorsitzender des Regionalbauernverbandes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Das trockene, heiße Wetter belastet die Erntemaschinen extrem, das Risiko technischer Defekte, die einen Feldbrand auslösen können, steigt. „Die Fahrer müssen öfter anhalten und die Maschinen kontrollieren“, sagt Schultz. Es sei auch nie verkehrt, Feuerlöscher an Bord zu haben.

Keine Aussicht auf Dauerregen

Die Wetterprognosen für die nächsten Tage zeigen keine grundlegende Veränderung. Erst für Sonntag ist laut dem Internetportal Wetterkontor eine Regenwahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent vorhergesagt. „Das heißt ja nicht, dass es überall regnet. Es gibt jetzt viel größere lokale Unterschiede als früher“, sagt Prielipp. Aus seiner Sicht müsste es mal ein, zwei Tage fast ununterbrochen regnen, damit sich die Waldbrandgefahr spürbar legt.

