Japan vollstreckt Todesurteile wegen Giftgas-Anschlag auf Tokios U-Bahn

Tokio. Der für den tödlichen Saringas-Anschlag auf die Tokioter U-Bahn 1995 verantwortliche Gründer der Endzeitsekte „Aum Shinrikyo“, Shoko Asahara, ist in Japan hingerichtet worden. Das berichteten japanische Medien am Freitagmorgen (Ortszeit). Neben Asahara wurden demnach auch sechs andere Mitglieder der Sekte hingerichtet.

Am 20. März 1995 hatten Mitglieder der Sekte während des morgendlichen Berufsverkehrs in mehreren Zügen der U-Bahn Plastiktüten mit Sarin aufgestochen und so das tödliche Nervengas freigesetzt. Die Tat ereignete sich direkt unter dem Regierungsviertel der japanischen Hauptstadt. Dabei kamen 13 Menschen ums Leben, mehr als 6 000 wurden verletzt. Schon ein Milligramm der Phosphorverbindung genügt, um binnen Minuten Atemlähmung und Herzstillstand herbeizuführen.

Nach der weltweit ersten Terrorattacke mit Giftgas wurde Asahara am 16. Mai 1995 festgenommen. 2006 verurteilte ein Gericht in Tokio den Guru und zwölf seiner Anhänger wegen des Anschlags zum Tode. Sie saßen seitdem in der Todeszelle und warteten auf ihre Hinrichtung. Erst im Januar wurde das letzte Gerichtsverfahren gegen Mitglieder der Sekte abgeschlossen.

Japan, die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt, gehört zu den wenigen Industrieländern, die an der Todesstrafe festhalten. (dpa)

