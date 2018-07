„Jammern ist keine Lösung“ Deutlich eher und mit spürbaren Ertragseinbußen hat die Ernte bei der Agrargenossenschaft begonnen. Beim Futter wird nach Alternativen gesucht.

Hitze und Staub. Auf den den Feldern der Agrargenossenschaft Radeburg läuft die Getreideernte auf Hochtouren. Und das so zeitig wie noch nie. © Norbert Millauer

Radeburg. Die Luft über dem Getreidefeld in der Nähe der Autobahn bei Radeburg flimmer in der Mittagshitze. 30 Grad zeigt das Autothermometer – im Schatten. Die beiden Mähdrescher der Agrargenossenschaft Radeburg ziehen bei ihren Runden lange Staubfahnen hinter sich her. Vor ein paar Minuten hat hier die diesjährige Ernte begonnen. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren allerdings mit einem wesentlichen Unterschied: „Normalerweise starten wir am 5. Juli mit dem ersten Getreide, das vom Halm kommt – der Wintergerste“, sagt Heiko Hennersdorf, Vorstand und Feldbauchef der Agrargenossenschaft.

Die ist in diesem Jahr allerdings schon längst geerntet. Seit Mittwoch sind die Mähdrescher nun bereits im Weizen unterwegs. „Auch fast zwei Wochen zeitiger als sonst“, sagt der erfahrene Landwirt. „So etwas wie in diesem Jahr habe ich bisher noch nicht erlebt.“

Das Problem für die Bauern dabei ist: Die lange Trockenheit lässt das Getreide nicht nur eher reifen, sondern sie führt auch zu Ertragsausfällen. „Auf den 450 Hektar Wintergeste haben wir etwa ein Drittel weniger geerntet“, sagt Heiko Hennersdorf. Hinzu kommt, dass durch die strengen Fröste im Winter, bei denen die kleinen Pflänzchen nicht durch Schnee geschützt waren, es auf zehn bis 15 Prozent der im Herbst ausgesäten Fläche Totalausfälle gab. „Aber zum Glück hat wenigstens die Qualität der geernteten Körner gestimmt, sodass wir die Gerste gut verkaufen können.“ Bei inzwischen fast täglich steigenden Preisen.

Beim Weizen würden diese dagegen noch stagnieren. Da die Agrargenossenschaft nur etwa ein Drittel der Ernte zu einem vorab vertraglich vereinbarten Preis gebunden hat, „lässt sich da jetzt noch etwas von der Preisentwicklung mitnehmen“, ergänzt der Landwirt.

Während des Gesprächs läuft der Feldbauchef immer wieder zu den beiden Mähdreschern und wirft mit geübtem Schwung eine lange Schale direkt unter die Erntemaschine. Wenn sich der Staub etwas gelegt hat, nimmt er vorsichtig das ausgedroschene Stroh herunter. „So kann ich kontrollieren, ob alle Körner ausgedroschen werden und im Bunker landen.“ Der Fahrer hält kurz an und öffnet die Tür. „Perfekt, kein einziges Korn“, ruft Heiko Hennersdorf. Nun kann die Maschine ohne weitere Korrekturen Runde für Runde drehen.

Was die zu erwartende Menge beim Weizen angeht, hält sich der Feldbauchef noch zurück. Und beim Eiweißgehalt der Körner, der etwas über deren Qualität aussagt, „tappe ich noch völlig im Dunkeln. Ich habe gerade erst eine Probe fürs Labor mitgegeben“.

Ganz offensichtlich ist dagegen etwas anderes. Die schmalen Strohreihen, die die Mähdrescher ausspucken. „Die Pflanzen sind aufgrund der Trockenheit nur etwa halb so hoch gewachsen. Verkaufen werden wir daher in diesem Jahr kaum etwas können. Das, was an Stroh anfällt, brauchen wir dringend selbst im Stall.“

Denn auch die Situation beim Grünfutter ist kritisch. „Auf 60 Hektar bei Radeburg konnte ich in diesem Jahr noch keinen einzigen Schnitt machen, weil alles vertrocknet ist.“ Auf andere Flächen, die normalerweise zum jetzigen Zeitpunkt bereits zum dritten Mal gemäht werden, erfolgt gerade erst der zweite Schnitt. Obendrein mit mäßigem Ertrag. „Wir holen gerade mal ein Viertel der üblichen Menge von diesen Wiesen.“ Auch die Qualität sei alles andere als Hochleistungsfutter. „Aber es hilft hoffentlich, dass die Kühe im Winter einen satten Bauch haben.“

Dass die sächsischen Landwirte seit 14 Tagen grünes Licht haben, auch Brachflächen zu mähen, hilft da wenigstens ein bisschen. „Ganz ohne Papierkram geht das aber auch nicht.“ Eine Woche sei so verstrichen, ehe die Maschinen auf die Flächen konnten. Da war dann leider auch dort das Gras vertrocknet.

„Jammern ist aber keine Lösung“, ergänzt Heiko Hennersdorf. Und so werde im Betrieb nach Alternativen gesucht, um die Ausfälle beim Futter und für die Biogasanlage zu kompensieren. „Da machen alle mit. Auch die Lehrlinge.“

Auf abgeernteten Wintergerstenfeldern soll so noch eine Zwischenfrucht in den Boden gebracht werden. Und auf dem Weizenfeld, so der Plan, könnte bis zum Herbst noch Gras wachsen. „Ob das klappt, hängt natürlich davon ab, ob es so trocken bleibt oder wenigsten ab und an mal Regen fällt.“ Den Versuch sei es aber wert. Denn von Dürrehilfen hält der Feldbau-Vorstand wenig. „Selbst wenn keine Zinsen anfallen – zurückzahlen musst du das Geld in jeden Fall.“

zur Startseite