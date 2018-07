Israelischer Ex-Minister wegen Spionage vor Gericht

Der Vorwurf ist schwerwiegend: Gonen Segev, einst israelischer Minister für Energie und Infrastruktur, soll für den Iran spioniert haben. Der 62-jährige studierte Kinderarzt muss sich seit Donnerstag vor einem Jerusalemer Gericht verantworten. „Der Angeklagte agierte als iranischer Geheimagent“, behauptet die Staatsanwaltschaft. Seine Tätigkeit „zielte darauf ab, dem Iran beim Krieg gegen Israel zu helfen“, heißt es in der Anklageschrift. Segev gehörte einst dem Kabinett von Ministerpräsident Rabins an, der im November 1995 von einem jüdischen Attentäter erschossen worden war. Wie der Inlandsgeheimdienst Shin Beth mitteilte, war Segev im Mai von den Behörden in Äquatorialguinea ausgeliefert und anschließend verhaftet worden. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Segev ist kein unbeschriebenes Blatt. Wegen Drogenhandels war er in Israel zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Sicherheitsbeamte hatten ihn bei der Rückkehr aus den Niederlanden am Flughafen mit 30 000 Ecstasy-Pillen im Gepäck erwischt.

Sollten ihn die Richter im Spionagefall für schuldig halten, dürfte Segev auf absehbare Zeit hinter Gitter geschickt werden. Beobachter ziehen Parallelen zum Atomspion Mordechai Vanunu, der 18 Jahre überwiegend in Einzelhaft verbrachte.

Für Israel irritierend ist die Tatsache, dass diesmal ein Ex-Minister auf der Anklagebank sitzt, der Informationen an den Iran verkauft haben soll. Unter der Überschrift „Israels höchstrangiger Spion“ kommentierte die regierungsnahe Zeitung Israel Hayom den Skandal dennoch unaufgeregt. Man könne davon ausgehen, dass Segev zwei Jahrzehnte nach Ende seiner politischen Karriere „kaum noch geheime Informationen hatte, die den Iranern von besonderem Nutzen sind“.

Der angeklagte Ex-Minister schloss sich mit seiner national-weltlichen Tsomet-Partei Anfang 1995 der Koalition Rabins an und zog selbst unmittelbar in die Regierung ein. Den Posten des Energie- und Infrastrukturministers hielt er bis zu den Wahlen im Sommer 1996. Den Vorwurf des Shin Beth, Teheran mit „Dutzenden Geheimberichten“ sowie Informationen über Entscheidungsträger im Energiebereich und im Sicherheitsapparat versorgt zu haben, streitet er ab. Keineswegs habe er für den Iran Spionage betrieben. Vielmehr sei es seine Absicht gewesen, die Iraner in die Irre zu führen. Laut Shin Beth stand Segev seit sechs Jahren im Dienst der iranischen Regierung. Der Kontakt sei in Nigeria entstanden. Dorthin war Segev nach seiner Verurteilung in der Ecstasy-Affäre und seines Berufsverbots ausgewandert.

zur Startseite