Internationale Schule mit weltweit besten Noten

Dresden. Die diesjährigen Absolventen der Dresden International School (DIS) erreichen hervorragende Ergebnisse bei den International Baccalaureate Prüfungen. Mit 34 Punkten übertreffen sie den weltweiten Notendurchschnitt von 29,78 Punkten. Schuldirektor Steven Calland-Scoble sagt: Die Prüfungsergebnisse zeigen erneut die ausgezeichneten akademischen Fähigkeiten der Schüler sowie die fachliche Kompetenz der Lehrer. (SZ)

Neuer Chef im Berufsbildungswerk

Dresden. Marcus von Oppen ist neuer Geschäftsführer der SRH Berufsbildungswerk Sachsen GmbH. Nach 17 Jahren scheidet Hans-Jochen Seidel aus und geht in den Ruhestand. Von Oppen arbeitet seit 20 Jahren im SRH. Unter seiner Leitung wurde der Geschäftsbereich SRH Schulen Dresden aufgebaut. Er umfasst zwei Freie Ganztagsschulen, die SRH Montessori-Grundschule in Dresden-Leuben und die SRH Oberschule in Dresden-Lockwitz. Die Eröffnung eines Beruflichen Gymnasiums ist für das Schuljahr 2020/21 geplant. (SZ)

