Inspektion am größten Windrad

Dresden. In der kommenden Woche inspizieren Mitarbeiter der Dresdner Firma cp.max Rotortechnik die derzeit höchste Windenergieanlage der Welt. Sie befindet sich in Gaildorf bei Stuttgart. Die Turmhöhe beträgt 178 Meter und wenn ein Rotorblatt senkrecht steht, werden 246,5 Meter erreicht. Neben der extremen Höhe besitzen die Anlagen eine weitere Besonderheit: Die vom Wind gewonnene Energie kann direkt an der Anlage in einem Wasserspeicher zwischengespeichert werden, erläutert Projektingenieur Thomas Heinecke.

Mitarbeiter der cp.max Rotortechnik inspizieren und reparieren seit über 20 Jahren Rotorblätter von Windenergieanlagen. Dabei handelt es sich um eine anspruchsvolle Aufgabe, da die Arbeiter an den oft mehr als 60 Meter langen Rotorblätter am Seil hängend entlangklettern müssen. Sowohl die Blätter, als auch die Türme der Anlagen werden im Zuge der technischen Entwicklung immer länger. (kle)

