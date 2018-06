Infoabend der DFB-Talentförderung

Der DFB-Talente-Stützpunkt Pirna führt am 11. Juni 2018 wieder einen Infoabend der DFB-Talentförderung durch, zugleich eine Fortbildung für Vereinstrainer. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr im Willy-Tröger-Stadion. Eingeladen sind alle Vereinstrainer/innen mit und ohne Lizenz. Im Anschluss an die Veranstaltung erhält jeder Teilnehmer eine Infomappe, die auch aktuelle Informationen rund um das moderne Training enthält. Fragen werden in einer Diskussionsrunde beantwortet. Die Veranstaltung ist kostenlos und wird vom DFB als Lizenzstunden-Nachweis anerkannt. (js)

