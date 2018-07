In Rothenburg wird der Pokalsieger ermittelt

Am Sonnabendnachmittag findet eine lange Spielzeit ihren Höhepunkt. In Rothenburg wird der Kreispokal der Herren vergeben, und eine Mannschaft möchte ihren Pokalsieg aus dem Jahr 2015 wiederholen.

Der VfB Zittau steht wieder im Finale und könnte bei einem Sieg mit dem Rekordpokalsieger aus Neusalza-Spremberg gleichziehen. Der Gegner FC Stahl Rietschen-See hat sich nach unzähligen Anläufen erstmalig für das Endspiel qualifiziert und möchte nun den ganz großen Coup landen. Beide Mannschaften haben in der Kreisoberliga die Plätze zwei und drei belegt. Die Duelle in der Liga entschieden jeweils die Auswärtsmannschaften mit 2:0 für sich. Während Rietschen im Halbfinale beim Kreisligisten Horken Kittlitz (3:1) wenig Mühe hatte, machte es der VfB Zittau spannend. Erst im Elfmeterschießen setzte man sich beim Liga-Konkurrenten SV Neueibau durch. Kurios: Das Spiel musste zunächst wegen eines Unwetters abgebrochen werden und wurde erst vor wenigen Tagen (13. Juni) erneut ausgetragen. Die Fans und Zuschauer können sich auf ein packendes Endspiel freuen. Der Sieger sichert sich außerdem das Startrecht für den sächsischen Landespokal in der kommenden Spielzeit. Das Finale auf der Jahnsportanlage in Rothenburg beginnt um 15 Uhr. Geleitet wird das Spiel von Amir Dilmaghani (SV Horken Kittlitz).

bisherige Pokalsieger: 2010/11 FSV Neusalza-Spremberg, 2011/12 FV Eintracht Niesky, 2012/13 FSV Kemnitz, 2013/14 FSV Neusalza-Spremberg, 2014/15 VfB Zittau, 2015/16 FSV Oppach/FCO Neugersdorf II, 2016/17 FSV Oderwitz 02

Neuer Kreispokal wird ausgelost

