Imbiss-Einbrecher gefasst Im Alkoholrausch versuchte ein Riesaer, in ein Geschäft einzubrechen. Das blieb jedoch nicht unbemerkt.

Riesa. Mit reichlich 1,8 Promille im Blut versuchte ein Riesaer in der Nacht zu Mittwoch, unbemerkt in einem Imbiss an der Friedrich-List-Straße einzubrechen. Der Mann öffnete gewaltsam ein Fenster und stieg in das Geschäft ein. Das blieb jedoch nicht unbemerkt. Eine Passantin hatte den Mann beobachtet, wie er sich an dem Laden zu schaffen machte und informierte die Polizei.



Die Beamten konnten den Einbrecher wenige später noch vor Ort stellen und festnehmen. Außerdem führten sie einen Atemalkoholtest mit ihm durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Gegen den Riesaer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SZ)

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 4 weiter Mit Toyota zusammengestoßen Großenhain. Ein 70-Jähriger wollte am Dienstagmorgen mit seinem Fahrrad die Dresdner Straße in Höhe des Netto-Marktes überqueren. Dabei übersah er offenbar einen herannahenden Toyota und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Werkzeuge und Kraftstoff gestohlen Schänitz. Auf ein Betriebsgelände an der Straße im Nossener Ortsteil Schänitz brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch mehrere Lagerhallen auf. Einem ersten Überblick nach stahlen sie aus dem Inneren diverse Werkzeuge sowie drei Kanister mit Kraftstoff. Abschließende Schadensangaben liegen der Polizei noch nicht vor. Diebe nehmen Altmetall mit Coswig. Unbekannte begaben sich vermutlich in der Nacht zu Dienstag auf das Gelände einer Werkstatt an der Dresdner Straße und brachen einen Container auf. Aus diesem stahlen sie eine bislang unbekannte Menge Altmetall. Darüber hinaus versuchten sie, einen Reifencontainer aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Einbrecher durchsuchen Haus Radebeul. Unbekannte sind im Verlauf des Dienstagsvormittags in ein Haus an der Straße An der Siedlung eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, begaben sich in das Innere und durchsuchten die Wohnräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt.

