Im Süden Englands geht die Angst um

Die Muggleton Road in Amesbury gehört zu den Zonen, die die Polizei vorsorglich abgeriegelt haben. Dort hatten sich die Opfer des jüngsten Vergiftungsfall aufgehalten. Foto: picture alliance/empics Steve Parsons © picture alliance / empics

Vier Monate nach dem Anschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia sind in Großbritannien wieder ein Mann und eine Frau lebensbedrohlich durch den Kampfstoff Nowitschok erkrankt. Ein gezielter Anschlag war es offenbar nicht. Möglicherweise haben sie einen kontaminierten Gegenstand berührt, der beim ersten Attentat benutzt worden war. Die Menschen in der südenglischen Region werden nervöser.

Wie ist der Gesundheitszustand

der beiden Opfer?

Sehr schlecht. Sie befinden sich in einem „kritischen Zustand“, heißt es in offiziellen Stellungnahmen. Bei Einlieferung in die Klinik waren sie nicht mehr ansprechbar; ein Bekannter berichtete von Schaum, der den Opfern aus dem Mund lief. Wahrscheinlich liegt das Paar jetzt – wie damals Skripal und seine Tochter – im Koma. Das Nervengift führt meist binnen weniger Stunden zum Erstickungstod. Wer dennoch eine Nowitschok-Vergiftung überlebt, dem drohen bleibende Schäden.

Wie haben die Bürger auf den Vergiftungsfall reagiert?

Die Möglichkeit, dass nicht alle Nowitschok-Spuren beseitigt wurden, beunruhigt viele Bürger in Salisbury. Sie fordern Aufklärung von den Behörden. Die schätzen die Gesundheitsgefahr aber nicht als besonders groß ein und haben fünf Areale ermittelt, in denen sich die Opfer kurz vor ihren ersten Vergiftungssymptomen aufhielten. Darunter sind ein Park in Salisbury und eine Kirche in Amesbury. Wer dort zu einem bestimmten Zeitraum gewesen sei, solle seine Kleidung waschen, Handys und Taschen abwischen, lautet die Empfehlung. Unbekannte Objekte sollen generell nicht aufgehoben werden. Zudem richteten die Behörden eine Telefon-Hotline ein.

Wer ist in der Lage, ein Nervengift

wie Nowitschok herzustellen?

Die Giftgruppe gibt es in mehreren Varianten. Nowitschok war in der Sowjetunion entwickelt worden. Danach tauchte das extrem gefährliche Nervengift in anderen Ländern auf – auch zu Forschungszwecken. Der deutsche Chemiewaffenexperte Ralf Trapp ist überzeugt, dass in mehreren Ländern damit experimentiert wurde: „Ganz bestimmt in den USA, sicher auch in einigen europäischen Ländern und vielleicht auch in Staaten in Asien.“

Was spricht dafür, dass Russland für die Vergiftungen verantwortlich ist?

Die britische Regierung behauptet das, aber einen klaren Beweis dafür gibt es nicht. Dass Nowitschok früher in der Sowjetunion produziert wurde, ist nach Angaben Londons nur eine von mehreren Spuren. Es soll weitere Belege geben. Aber welche? Außenminister Boris Johnson beschuldigte Moskau, Nowitschok für potenzielle Anschläge produziert zu haben.

Wie hat Russland auf den jüngsten Vergiftungsfall reagiert?

Russland sprach von einer „politischen Intrige“. Die Regierung von Premierministerin Theresa May sollte das beenden und die Ermittlungen nicht behindern, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau. Russland sei jederzeit zu gemeinsamen Untersuchungen bereit.

Unterdessen kursierten in Russland weitere Theorien, wie das Paar vergiftet worden sein könnte. Ein psychisch labiler Mitarbeiter des Forschungslabors im nahe gelegenen Porton Down könnte den Kampfstoff verbreitet haben, sagte Ex-Geheimdienstchef Nikolai Kowaljow. Der Mitarbeiter könnte dies nach einer Entlassung aus Rache veranlasst haben. Ein weiterer ehemaliger FSB-Chef sagte, das Labor habe wohl Probleme mit der Lagerung der Substanzen. (dpa)

