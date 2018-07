Im Abseits Das frühzeitige WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft wirkt sich auch auf die Gastronomie im Rödertal aus.

Auch wenn die Deutschen nicht mehr bei der Fußball-Weltmeisterschaft mitkicken, werden im Sportlerheim des Radeberger SV weiterhin die WM-Spiele gezeigt. Und für die interessiert sich auch die Radebergerin Janina Tartz, die trotz der WM-Pleite weiterhin Fan der Deutschen ist. © Thorsten Eckert

Radeberg. Schock. Wut. Trauer. Als das erste Tor für Südkorea fiel, standen die Zuschauer fassungslos vor den Bildschirmen. Beim zweiten Tor war die Stimmung auf dem absoluten Nullpunkt. Und als am vergangenen Mittwoch das Spiel abgepfiffen wurde, fest stand, dass Jogis Schützlinge frühzeitig die Heimreise antreten müssen, war auch klar, dass dieses historische Vorrundendesaster der Deutschen auf jeden Fall auch Auswirkungen auf viele wirtschaftliche Bereiche in Deutschland haben wird. Handel und Gastronomie wurden vom historisch frühen Aus der DFB-Elf in Russland kalt erwischt. In Sportartikelläden sind die deutschen Nationaltrikots, Fahnen oder Wimpel zur Ramschware geworden. In der Gastronomie bleiben in zahlreichen Bierzelten und -gärten bei den Live-Übertragungen der Fußball-Weltmeisterschaftsspiele viele Plätze frei, manches Bierglas leer.

„Das Interesse ist beim Public Viewing ganz schön zurückgegangen“, erzählt Mike Hirsch. Der Inhaber der Radeberger Pension „Zum Schillergarten“ hatte eigens für dieses sportliche Großereignis ein Bierzelt aufbauen lassen, um den Gästen ein Public Viewing zu ermöglichen. Aber die Pleite der Deutschen, mit der eigentlich niemand gerechnet habe, die spüre er jetzt am fehlenden Umsatz. Dennoch: „Ich zeige weiterhin Spiele von der Fußball-WM“, so Hirsch weiter. Allerdings: Wenn kaum einer sich die Live-Übertragungen interessiere, müsse er schon abwägen, ob sich das für ihn lohne. Dabei hatte er darauf gehofft, das, „ die Deutschen wenigstens das Achtelfinale erreichen“.

Ein paar Schritte weiter befindet sich das Sportlerheim des Radeberger Sportverein. Frage an Marina Tartz, Leiterin des Sportlerheimes: Wie wirkt sich das deutsche WM-Aus bei den Gästen, zu denen sicher auch viele RSV-Sportler gehören, aus? Natürlich habe man es bedauert, dass für die Deutschen nach drei Spielen das Kapitel Fußball-WM so zeitig beendet gewesen sei, so Marina Tartz. Aber „wir sind eine Sportlergaststätte und WM-Fußball gehört einfach mit dazu“, meint die Sportlerheimleiterin. Das Interesse an den Übertragungen sei mitnichten gesunken, erzählt sie. Es stünden doch schließlich nur noch Top-Spiele auf dem Programm. Und „die wir alle zeigen werden“.

Public Viewing soll ja die Fußballfans verbinden, sie gemeinsam mitfiebern und feiern lassen - doch nach dem vorzeitigen Ausscheiden der DFB-Elf ist auch im Radeberger Umland etlichen Fans die Lust am TV-Erlebnis in der Gemeinschaft ziemlich vergangen. Das berichtet Holger Zastrow. Ihm gehört der Landgasthof Hofewiese in der Dresdner Heide.

Endspiel in der Hofewiese

Unter dem Motto „Fußball gucken im Grünen“ hatte man im Landgasthof Hofewiese in der Dresdner Heide im Vorfeld der WM für ein besonderes Public-Viewing-Erlebnis geworben. Konnten es sich die Besucher in Zastrows Gaststätte im Biergarten auf Liegestühlen bequem machen und ganz relaxt die WM-Spiele auf der Leinwand verfolgen. Doch nach dem WM-Aus der Deutschen sei das Interesse an dieser Weltmeisterschaft ziemlich abgeflaut. Zastrow: „Es ist zwar nicht so schlimm wie schlechtes Wetter, aber“, so der Inhaber des Landgasthofes weiter, „nur wenige kommen jetzt zielgerichtet zu uns, um Fußball zu schauen“. Am Wochenende, wenn um 20 Uhr Kroatien auf Russland trifft, sei das eigentlich außerhalb der Geschäftszeit, so Zastrow weiter. Aber eventuell bestünde die Möglichkeit, sich das Spiel anzuschauen, wenn das Interesse groß sei. Ansonsten könne man sich aber auf jeden Fall am Sonntag, 14. Juli, das Endspiel im Landgasthof anschauen. Das beginnt um 17 Uhr. Seine Hoffnung: das Ausflügler diesen Tag in seinem Biergarten abschließen. Mit Bier und dem WM-Endspiel

. Im Weixdorfer Jugendzentrum wird man sich auf jeden Fall an diese Weltmeisterschaft erinnern. Seit 2002 zeige man via Leinwand die Spiele der Europa- und Weltmeisterschaften, so der Vereinsvorsitzende Udo Vetter. Aber schon jetzt zeichne sich ab, dass „wir den geringsten Zuschauerschnitt seit 2002 haben werden“. Zu den Spielen der Deutschen seien über 100 Fans ins Jugendzentrum gekommen, nach dem WM-Aus von Jogis Schützlingen sei das Interesse am Fernsehfußball rapide in den Keller gegangen, so Vetter. Der sich damit tröstet, dass es nur besser werden kann, mit der deutschen Nationalmannschaft.

