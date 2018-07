„Ihr seid unsere Helden“ Ludwigsdorfer Anwohner haben an die Feuerwehr geschrieben und ihnen für den Einsatz beim Feldbrand diese Woche gedankt.

Einsatz beim Feldbrand in Ludwigsdorf. © LausitzNews.de/Toni Lehder

Ludwigsdorf. Sie haben alles gegeben, um eine Katastrophe zu verhindern. Den Satz schreiben die Anwohner der Siedlung zwischen Auenblick und Rothenburger Landstraße in einem offenen Brief. Mit dem wollen sie sich bedanken bei der Feuerwehr und all den Helfern, die ihnen am Dienstag zur Seite standen. Leider, schreiben die Anwohner, können sie keinen Orden verleihen, aber „verdient hätten Sie ihn auf jeden Fall“.

Am Dienstagmittag war in Ludwigsdorf direkt hinter der Siedlung am Auenblick ein Feuer auf einem Feld ausgebrochen, das sich in kurzer Zeit zu einem Flächenbrand ausdehnte, dafür sorgten Trockenheit und Wind. Und die Windrichtung sorgte dafür, dass sich der Brand in Richtung der Siedlung bewegte. Einem der Häuser kamen die Flammen bedrohlich nahe, waren schon durch die Hecke und bis auf den Rasen des Grundstücks vorgedrungen.

Bei dem Haus begannen die Löscharbeiten der Feuerwehr. 74 Kameraden waren im Einsatz, neben der Berufswehr Görlitz waren auch die freiwilligen Feuerwehren von Görlitz, Horka, Kodersdorf und Rothenburg zu Hilfe gekommen. „Nur durch Ihren sofortigen Einsatz ist es gelungen, die akute Gefahr erfolgreich zu bekämpfen“, schreiben die Anwohner in ihrem Brief. „Danke für den Mut und die Ruhe, mit der Sie den Flammen und dem Rauch begegnet sind – das ist nicht selbstverständlich und gerade deshalb so besonders.“ Am Ende ging die Sache glimpflich aus, niemand wurde verletzt, kein Haus beschädigt. „Dafür möchten wir uns bei Ihnen bedanken.“ Die Kommunen der beteiligten Wehren könnten stolz auf ihre Feuerwehrleute sein, schreiben die Anwohner.

Melanie Morche wohnt in der Siedlung, auf der Seite der Rothenburger Landstraße. Dort war der Brand am Abend natürlich Gesprächsthema. Die Nachbarn, erzählt sie, erkundigten sich untereinander, ob alles in Ordnung ist, ob es allen gut geht. Bei den Gesprächen sei bereits klar gewesen: Wir müssen uns was überlegen, um Danke zu sagen, erzählt Melanie Morche. So kam die Idee mit dem Brief auf. Der richtet sich nicht nur an die Feuerwehr, sondern auch an die anderen Helfer. Unter anderem halfen Bundespolizisten den Bewohnern des besonders bedrohten Hauses, die Flammen fernzuhalten, mit Spaten und Wasser. Auf der gegenüberliegenden Seite der Siedlung waren gerade Arbeiter der Bautzener Firma Hellmuth Matthes zugegen, sie verlegen in Ludwigsdorf derzeit Stromkabel. Sie fuhren mit zwei Baggern los, um an der Nordseite der Siedlung einen Graben zu ziehen und damit das Feuer von den Häusern dort abzuhalten. „Das war nicht unriskant“, sagt Silvia Matthes, „gerade wegen des Windes.“ Auch an dieser Ecke war das Feuer schon gefährlich nahe, hatte bereits eine Hecke beschädigt. „Zum Glück ist alles gut ausgegangen“, ist Silvia Matthes erleichtert. Der Einsatz der Bauarbeiter sei auf jeden Fall nicht selbstverständlich gewesen, sagt auch Remo Költzsch von der Görlitzer Berufswehr, er war Einsatzleiter.

Die Agrargenossenschaft Zodel ist der unmittelbare Feldnachbar, zwei oder drei Mitarbeiter waren vor Ort, als das Feuer nebenan ausbrach. Mit einem Raupentraktor mit Scheibe sind sie losgefahren, haben den Boden „gescheibt“, also eine Spur mit der Scheibe gezogen. Bis es ihnen mit dieser Technik zu riskant wurde, haben sie auf diese Weise versucht, eine Barriere gegen das Feuer zu schaffen. Auch der betroffene Landwirt und sein Sohn haben versucht, die Ausbreitung des Feuers einzudämmen, zogen mit dem Pflug Runden.

„Danke, dass Ihr da ward. Ihr seid unsere Helden“, schreiben die Anwohner an die Helfer und Einsatzkräfte. Sie hoffen, „dass Sie alle wohlbehalten und gesund von jedem Einsatz zurückkommen!“.

zur Startseite