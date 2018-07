„Ich will bei meinen Wurzeln bleiben“ Muttersprachlerin Sabina Jurenz unterrichtete acht Jahre an der Oberschule Schleife Sorbisch. Nun verabschiedet sie sich.

Sabina Jurenz bleibt ihren sorbischen Wurzeln in Panschwitz-Kuckau treu. Das Foto zeigt sie in sorbischer katholischer Tanztracht anlässlich des Fronleichnamsfestes. Zu diesem Anlass tragen viele katholische Sorbinnen diese Tracht. © privat

Unterricht ohne Freude? Unterricht ohne Lachen? „Undenkbar“, meint Sabina Jurenz (39) aus Panschwitz-Kuckau, Lehrerin für Sorbisch und Englisch, frei heraus. „Wenn ich in einer Unterrichtsstunde mit den Schülern nicht lache, dann stimmt etwas nicht.“ Wahrhaftig, direkt und konsequent will sie als Lehrerin sein. Unverstellt und authentisch. Mit dem gleichen Gesicht wie zu Hause. Sie sieht sich als Begleiterin für die Schüler – stets auf Augenhöhe. Acht Jahre unterrichtete die sorbische Muttersprachlerin bis Ende dieses Schuljahres Sorbisch und Englisch in der Dr. Marja-Grollmus-Oberschule Schleife.

„Ursprünglich wollte ich gar nicht hier- her. Ich wäre lieber in Bautzen in der Sorbischen Oberschule geblieben. Dort war mein Referendariat“, schildert die junge Katholikin. „Doch meine Fächerkombination vom Studium Lehramt Sorbisch/Russisch passte dort nicht.“

Authentisch und konsequent

Das Regionalschulamt Bautzen bot ihr eine Stelle in Schleife an. Diese Gegend war Neuland für sie. Eine ganz andere Mentalität, ein anderer Umgang widerfuhr ihr hier. In Schleife traf sie auf engagierte Sorbisch-Lehrer wie Cordula Jurk, Gisela Kotissek und Wilfried Fabian. Seit dem Schuljahr 2001/2002 praktizierten sie das Konzept 2plus. Sie begannen mit 16 Schülern und legten wichtige Grundlagen. Schulleiter Wolfgang Goldstein freute sich über die Verstärkung durch Sabina Jurenz. Er gab ihr Urvertrauen und Freiräume. Bald war die junge Pädagogin Klassenlehrerin. Das Einlassen, Annehmen, Vertrauen finden – so erinnert sie sich – brauchte Zeit. Manchmal testeten Schüler ihre Grenzen aus. „Respekt erreichst du nur, wenn du authentisch und konsequent bist. Diese Werte-Vermittlung musst du vorleben. Darauf ließ ich mich ein“, sagt die 39-Jährige.

Sorbisch-Olympiade

Als Englisch-Lehrerin führte sie viele Schüler erfolgreich bis zur Abschlussprüfung. Im Fach Sorbisch Klasse 5 und 6 legte sie frühzeitig Wert auf die Teilnahme an der Sorbisch-Olympiade des Sorbischen Schulvereins. Sabina Jurenz gehörte dort zeitweilig sogar zur Vorbereitungsgruppe. Zusammen mit Wilfried Fabian betreute sie Jahr für Jahr das einwöchige sorbische Sprachlager für Schleifer Schüler der 5., 6. und 7. Klassen. Es fand in Schwarzkollm, in Neschwitz, in Bautzen und andernorts statt. „Abseits vom Unterricht legten wir Wert auf praktisches, aktives Sprechen. Wir wollten die Verbundenheit zur Heimat stärken“, erzählt die Lehrerin. In der Schule selbst engagierte sie sich frühzeitig mit für den jährlichen Sorbischen Mittelschul-Tag. Sie brachte sich ein bei der Organisation. Gerade dieser Tag steht allen Interessierten offen. „Das führte dazu, dass auch Schüler, die nicht Sorbisch lernen, anfingen, sich näher für Sorbisch zu interessieren. Das war auch mit Sabina Jurenz‘ Verdienst“, sagt Wolfgang Goldstein, seit 28 Jahren Leiter der Oberschule Schleife.

Brauchtum häufig Thema

Im Unterricht thematisierte die junge Lehrerin immer wieder die reichen sorbischen Traditionen der Schleifer Gegend. Im Njepila-Hof Rohne nahm sie mit ihren Schülern teil am „Sorbischen Talente-Wettbewerb“. Juliana Kaulfürstowa, Koordinatorin sorbischer Projekte im Kirchspiel Schleife, hatte das Projekt organisiert. „Es kam gut an“, erzählt Wolfgang Goldstein. „Sabina Jurenz schaffte es, dass sogar Jungs aus der 10. Klasse sorbische Gedichte vortrugen. Das war Klasse. Das war eine beachtliche Leistung.“

Natürlich und lebensnah

An Sabina Jurenz schätzt er die hohe Fachkompetenz, das pädagogische Geschick, die Offenheit und Konsequenz. Er schätzt ihren starken Willen, Projekte bis zu Ende zu führen, ihre menschlichen Qualitäten wie Zuverlässigkeit, Kollegialität, Kreativität und selbstständige Arbeit. Im Alltag, auf dem Schulhof und in den Pausen, respektieren die Schüler sie als Muttersprachlerin. Ganz natürlich und lebensnah bringt sie sorbische Redewendungen und Gesten mit ein. Das Konzept 2plus in der Oberschule Schleife hat sie maßgeblich in ihren acht Jahren Lehrzeit vor Ort mit umgesetzt. Im Schuljahr 2017 / 2018 lernten 102 der insgesamt 215 Schüler Sorbisch nach Konzept 2plus. In Klasse 5 waren es 18 Schüler, in Klasse 6 ebenfalls 18 Schüler, in Klasse 7 wiederum 17 Schüler, in Klasse 8 indes 15 Schüler, in Klasse 9 genau 19 Schüler und in Klasse 10 genau 15 Schüler.

Künftig in Radibor

„Sabina Jurenz‘ Weggang ist ein großer Verlust. Sie wird uns sehr fehlen“, meint Wolfgang Goldstein. Die junge Lehrerin unterrichtet künftig in der Oberschule Radibor. Diese liegt kürzer entfernt von ihrer Heimat Panschwitz-Kuckau. Eben dort leben ihre Familie und Freunde. Dort fühlt sie sich nach wie vor auch mit der Pfarrgemeinde verbunden. „Ich will bei meinen Wurzeln bleiben“, unterstreicht die junge Lehrerin. „Es ist ein langes, langsames Abschied-Nehmen von Schleife.“

Das Konzept 2plus soll dort weitergeführt werden. Corinna Fabian unterrichtet Musik auf Sorbisch. Für drei Tage kommt Jan Rehor aus Bautzen als Sport-Lehrer nach Schleife. Mit Ludwig Eckert (31) aus Bautzen für Sorbisch, Geschichte, Biologie und mit Marcel Rölke (33) aus Räckelwitz für Gemeinschaftskunde, Geografie, Sport stehen der Schule junge sorbische Muttersprachler zur Verfügung. Stephan Wenke (28), Muttersprachler aus Bautzen, kommt als junger Aushilfslehrer hinzu. Er absolviert noch sein Referendariat. „Die Fußstapfen von Sabina Jurenz sind groß“, sagt Wolfgang Goldstein nachdenklich. „Wir hoffen, dass die neuen jungen Kräfte diese Lücken füllen können. Ich bin da voller Vertrauen und Zuversicht. Wichtig ist, den jetzigen Stand für das Konzept 2plus – mit den Fächern Sorbisch, Geschichte, Sport, Geografie, Biologie, Kunst und Musik – zu halten.“ Dafür braucht es Berufung, Verantwortung, Tatkraft.

Schüler motivieren

Sabina Jurenz hat all das vorgelebt, ohne große Worte. Ihre Schüler geben ihr viel an Aktivität und Dankbarkeit zurück. In den Ferien renovierten sie freiwillig, von sich aus, gemeinsam mit der Lehrerin „ihren“ Sorbisch-Raum. In Grün, Lila und Gelb gestalteten sie das Zimmer. Sabina Jurenz staunte und freute sich herzlich. „Heutige Schüler“, so spürt sie im Alltag, „brauchen viel Motivation, um zusätzliche Sprachen zu lernen. Darauf müssen wir Lehrer uns einstellen. Wir müssen bei den Schülern den Willen zum Lernen entwickeln. Und wir müssen frühzeitig damit beginnen.“

