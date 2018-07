„Ich werde weiter Gerichtsvorsitzende sein“

Max Anders, Sie versuchen abzulenken. Sie diffamieren so ziemlich alle Richter, Sie suggerieren, dass es einen Haufen Psychos, Wahnsinnige und Kaputtgespielte in der Richterschaft gibt. Das ist faktenfrei und unerträglich. Man kann erahnen, was passiert, wenn Menschen wie Sie an die Macht kommen. Ihnen sind alle Mittel recht. In Polen werden übrigens Richter nur noch eingestellt und befördert, wenn sie der PIS genehm sind. Nein das ist keine politische Kungelei. Das ist eine politische Übernahme. Die Altersgrenze wurde gezogen, um die Richterstellen vor der nächsten Wahl mit Parteigängern zu besetzen. Die Qualifikation spielt hierbei natürlich keine Rolle mehr. Und abschließend: Sie unterstellen einem mitteleuropäischen und immer nach Westen ausgerichteten Staat eine osteuropäische Mentalität, das ist lächerlich und zeigt, dass Sie keine Ahnung haben.