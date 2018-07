Hündin überlebt 60-Meter-Sturz

St. Wolfgang. Lotta, die 14 Monate alte Hündin eines Ehepaares aus Hameln, ist am Samstag im Urlaub in St. Wolfgang beim Abstieg über den sogenannten Wirersteig abgestürzt und 60 Meter tief in eine wasserführende schmale Schlucht gefallen, wie die Polizei mitteilte. Vier Männer der Bergrettung und zwei Beamte der Alpinpolizei Gmunden konnten die Hündin bergen. Das Tier blieb unverletzt. (dpa)

Notlandung auf Autobahn

Viersen. Ein Heißluftballon musste am Samstagmorgen auf einer Autobahn in Nordrhein-Westfalen notlanden – wegen eines technischen Defekts am Brenner des Ballons. Bei dem Zwischenfall an der Anschlussstelle Süchteln der A61 wurde niemand verletzt, Autofahrer konnten rechtzeitig bremsen. Beide Fahrbahnen wurden kurzzeitig gesperrt. Bergung und Abtransport des Ballons hätten nur vier Minuten gedauert, sagte ein Polizeisprecher. (dpa)

