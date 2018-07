Holzkohle vom Meiler wird verkauft Fünf Tonnen Holzkohle stehen am Sonnabend im Tharandter Wald in Säcken bereit.

Am Meilerplatz in Tharandt wird die Kohle zum Verkauf vorbereitet. Etwa zehn Helfer sieben, wiegen und verpacken die Holzkohle in Säcke. © Archiv SZ

Tharandt. Der Meiler im Tharandter Wald gibt keine Rauchzeichen mehr. Die Vereinsmitglieder haben in dieser Woche den Traditionsstapel abgetragen und dabei reichlich Holzkohle gewinnen können. Fünf Tonnen Holzkohle haben die Köhler in den vergangenen Wochen produziert, wie Michael Richter, Vorsitzender des Meilervereins, sagt. Diese wird nun am kommenden Sonnabend, dem 7. Juli, am Meilerplatz im Breiten Grund verkauft. „Ab 8 Uhr geht’s los“, sagt Richter. Die Meilerfreunde haben zuvor in mehreren Stunden ehrenamtlicher Arbeit die Holzkohle in insgesamt rund 500 Säcken verpackt. Wer möchte, kann an diesem Tag ein zehn Kilogramm schweres Holzkohle-Päckchen für 15 Euro erwerben. Die von dem Verkauf der Holzkohle erzielten Einnahmen dienen anschließend dazu, das für die Köhlertradition notwendige Holz vom Forstbezirk zu kaufen, um auch im kommenden Jahr wieder den Meiler im Tharandter Wald aufbauen zu können.

Ende Mai wurde dieses Jahr der Meiler in Tharandt festlich entzündet. Rund 2 000 Besucher kamen an dem besagten Wochenende zum Meilerfest. (SZ/ves)

zur Startseite