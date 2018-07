Holländer übernimmt Kiosk Pünktlich zum Ferienstart gibt es im Freibad Pretzschendorf wieder Snacks zu kaufen. Das freut nicht nur die Badegäste.

Arjan Loef ist neuer Kioskbetreiber im Pretzschendorfer Freibad. © Egbert Kamprath

Pretzschendorf. Es ist kurz nach zehn Uhr an diesem Dienstagvormittag. Das Bad in Pretzschendorf hat erst vor wenigen Minuten geöffnet. Die Liegewiese ist noch leer. In dem kleinen Kiosk erledigt Arjan Loef die letzten Handgriffe, bevor die ersten Badegäste eintrudeln. Der 40-Jährige ist der neue Kioskbetreiber. Gebürtig stammt er aus Holland, lebt aber seit zehn Jahren in Colmnitz. Und wie es sich für einen richtigen Holländer gehört, arbeitet er hauptberuflich in der Blumenbranche, ein Saisongeschäft. Da er den Sommer über immer Zeit hat, fasste er einen Entschluss und meldete sich bei der Gemeinde Klingenberg. Mehrere Male habe er zuvor in der Zeitung gelesen, dass sie jemanden für den Kiosk sucht. Nach einer Besichtigung vor Ort entschloss er sich dann kurzerhand, es zu versuchen. „Ich habe ja nichts zu verlieren, außer den Wareneinsatz.“ Auch die Gemeindeverwaltung gab ihr Okay. Am Freitag hatte er nun zum ersten Mal geöffnet.

Neben einer Auswahl an verschiedenen Kalt- und Heißgetränken gibt es auch Süßigkeiten, Eis und eine kleine Speisekarte. Darauf stehen etwa Pommes, Fischbrötchen, Toastis – alles frisch zubereitet. Dafür verwendet der Colmnitzer fast ausschließlich Lebensmittel, die sich ein paar Tage halten, so gerne er auch Salate oder dergleichen anbieten würde. Aber weggeschmissen werden soll so wenig wie möglich. Und die Badegäste nehmen das Angebot gut an. Die Rückmeldungen, die er bisher bekommen hat, sind durchweg positiv. „Die Leute sind zufrieden. Die meisten freuen sich, dass es überhaupt wieder einen Imbiss gibt.“

Der Kiosk öffnet immer dann, wenn auch das Bad aufmacht, also an trockenen Tagen über 20 Grad. Wenn mehrere Wochen am Stück Freibadwetter ist, steht Arjan Loef dort täglich hinterm Tresen – bei schlechtem Wetter umgekehrt. So oder so ist Flexibilität gefragt. „Ich weiß, auf was ich mich eingelassen habe“, sagt der 40-Jährige mit einem Augenzwinkern. „Ich nehme es einfach so, wie es kommt. Sich vorher verrückt zu machen, bringt nichts.“ Und mit dem Kiosk reich werden, das sei auch nicht sein Anspruch gewesen. „Mir war es auch wichtig, das Angebot hier im Bad zu erhalten.“ Die Gemeinde hatte sich für den Kiosk jemanden gewünscht, der nach Möglichkeit schon Erfahrungen in der Gastro-Branche gesammelt hat. Und auch die bringt Arjan Loef mit, obgleich Getränke eher sein Bereich waren. Er hat mal in einer Bar gearbeitet. „Ich bin zwar kein gelernter Koch, aber für den Kiosk reichen die Kochkünste“, sagt er und schmunzelt. „Und schließlich sind die Holländer ein Snack-Volk.“ Die Pommes frisch zuzubereiten und nicht vorzugaren, ist ihm deshalb ein Anliegen. Dass die Leute dafür einen Moment länger warten müssen, nimmt er in Kauf. Denn geschmacklich mache das einen großen Unterschied.

Obwohl der Colmnitzer zu den Sommerferien gestartet ist, soll nach den Ferien nicht Schluss sein. Den Kiosk will er bis zum Saisonende Mitte September öffnen, wenn es das Wetter zulässt. Wie es dann kommendes Jahr weitergeht, will er entscheiden, wenn die Saison vorbei ist.

Bis dahin, hofft Arjan Loef, wird noch viel Eis über seine Ladentheke gehen. Der Auftakt stimme ihn jedenfalls zuversichtlich. Und zwischenzeitlich nehmen auch die ersten Badegäste auf der Terrasse Platz. Die Tische sind hübsch dekoriert, mit Blumen, natürlich aus Holland.

