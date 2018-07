Höchste Brandgefahr im Kreis Bei Kleinhänchen stand am Mittwoch ein Feld in Flammen. Auch zu Waldbränden mussten die Feuerwehren in den letzten Monaten überdurchschnittlich oft ausrücken.

Bei Kleinhänchen brannte am Mittwoch ein Feld. © Uwe Soeder

Bautzen/Burkau. Dichter Rauch und züngelnde Flammen: ein Feldbrand rief am Mittwoch die Feuerwehren aus Burkau, Uhyst und Jiedlitz auf den Plan. Ein bereits abgeerntetes Feld bei Kleinhänchen stand am späten Nachmittag in Flammen. Feuerwehrleute und Landwirte kämpften gegen das Feuer, das sich rasch ausgebreitet hatte.

Im gesamten Landkreis Bautzen herrscht derzeit allerhöchste Waldbrandgefahr. In Weigersdorf etwa - unweit von Guttau - musste die Feuerwehr zu genau so einem Brand ausrücken.Die anhaltende Trockenheit hat die brenzlige Lage in den Wäldern verschärft wie lange nicht, heißt es aus dem Landratsamt. Das Betreten der Wälder sei zwar nicht verboten, aber Wege sollten nicht verlassen werden. Ein kleinster Funke genügt. Rauchen im Wald und offene Feuer sind untersagt. In diesem Jahr hat es in den Wäldern des Kreises schon 21-mal gebrannt. Mehr als zwei Hektar Wald wurden Opfer der Flammen. Im gesamten Jahr 2017 hatte es 20 Waldbrände auf einer Fläche von knapp drei Hektar gegeben. (SZ/ju)

