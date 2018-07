Hochwasserschutz im Zwischenland Mitten im Nationalpark wirkt die Kirnitzsch als Grenze. Um sie zu sichern, stimmen sich Tschechen und Deutsche ab.

Drei starke Männer im Wald: Martin Schulze (M.) ist der stellvertretende Flussmeister der Stau- und Flussmeisterei Gottleuba. Er ist viel unterwegs, kontrolliert die Gewässer in der Region und verteilt die Arbeit. Mario Bosch (l.) und Rolf Leuscher arbeiten als Forstwirte bei der Landestalsperrenverwaltung. Mit einer motorisierten Spillwinde, die fast zwei Tonnen bewegen kann, ziehen sie die etwa eine halbe Tonne schwere Fichte aus der Kirnitzsch – und legen sie im Nationalpark ab.

Links ist Tschechien, rechts Deutschland. Beim Sturm wurde eine Fichte umgelegt, genau über den Grenzfluss. Damit der Hochwasserschutz gewährleistet bleibt, muss der Stamm zügig geborgen werden.

Der deutsche Grenzstein 28/13 ist schon mal ins Wasser gefallen. Danach wurde er neu markiert. Die Zahlen zeigen seine Position.

Sächsische Schweiz. Die Fichte hat es umgehauen. Als Mitte Juni der Wind im Kirnitzschtal einmal etwas heftiger blies, wurde der Baum entwurzelt – und legte sich quer über den Fluss. Im hintersten Winkel des Tals ist das passiert, etwa viereinhalb Kilometer flussaufwärts vom letzten Parkplatz an der Thorwalder Brücke entfernt. Hier hat die Kirnitzsch eine besondere Funktion: Sie markiert die Grenze zwischen Tschechien und Deutschland. Genaugenommen befindet sich diese immer direkt in der Mitte des Flusses – unabhängig davon, ob er mal seinen Verlauf ändert. Wer ist hier zuständig für die Kontrollen des Flusses, seine Erhaltung und den Hochwasserschutz?

Ortstermin mit Martin Schulze. Der Wasserbauer mit Meistertitel ist stellvertretender Flussmeister bei der Stau- und Flussmeisterei Gottleuba. Vom Kurort aus kümmern sich die Mitarbeiter der Landestalsperrenverwaltung (LTV) um 228 Kilometer Gewässer erster Ordnung im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Dazu zählen neben der Kirnitzsch unter anderem die Flüsse Müglitz, Polenz, Seidewitz, Bahre, Bahra, Biela, Lachsbach, Mordgrundbach, Gottleuba und Sebnitz. Davon sind 21 Kilometer Grenzgewässer mit Tschechien. „In jedem Frühjahr läuft die Grenzgewässerkommission alle Gebiete ab“, sagt Martin Schulze. Das betrifft vor allem die Kirnitzsch, ein kleines Stück Elbe, die Weiße Müglitz und den Mordgrundbach. Die Grenze zu Tschechien ist in Sachsen knapp 450 Kilometer lang. Zwei Fünftel davon, rund 187 Kilometer, sind nass.

Bei der Gewässerbegehung durch die deutsch-tschechische Kommission werden die Aufgaben für die Saison abgesteckt. Jedes Jahr wechselt die Zuständigkeit zwischen den beiden Staaten, damit jeder nicht nur an sein Ufer denkt, sondern das gesamte Biotop im Blick behält. Die Zusammenarbeit mit den Tschechen klappe gut, sagt Martin Schulze.

An der Kirnitzsch ist dieses Jahr Deutschland dran. Jetzt, bei bestem Wetter, ist viel zu tun. Manche Stellen, an denen die Wasserbauer und Forstwirte der Stau- und Flussmeisterei Gottleuba arbeiten, sind nur schwer zu erreichen. „Oft müssen meine Kollegen mit ihrer Ausrüstung weite Strecken laufen, da die Autos nicht überall hinkommen“, sagt Schulze. Sie müssen die Gräser am Ufer mähen, überprüfen, ob das Ufer noch ausreichend fest ist, sodass es nicht zu Unterspülungen kommt. Sie müssen die Flusssohle checken – und Hindernisse aus dem Wasser ziehen, damit die Kirnitzsch nicht vermüllt. So wie die Fichte, die sich quer über den Fluss gelegt hat.

Mario Bosch und Rolf Leuscher stehen schon bereit. Die beiden Forstwirte werden bei der Flussmeisterei als Waldarbeiter beschäftigt. „Wenn wir im Nationalpark zu tun haben, zumal wie hier in der Kernzone, setze ich gern unsere beiden Waldprofis ein“, sagt Martin Schulze. Waldarbeit und Hochwasserschutz sind im besonders geschützten Kirnitzschtal ein sensibles Thema. Die Nationalparkverwaltung ist für den Naturschutz da. Sie sieht es am liebsten, dass der Mensch hier gar nicht eingreift und Wald und Kirnitzsch sich selbst überlassen sind. Die Mitarbeiter der Landestalsperrenverwaltung sind für den Hochwasserschutz verantwortlich, der im sächsischen Wassergesetz festgeschrieben ist. Diese unterschiedlichen Interessen der Behörden, die beide dem sächsischen Umweltministerium unterstehen, können mitunter für Spannungen sorgen. „Wir finden aber immer Kompromisse und können gut miteinander arbeiten“, sagt Martin Schulze. Bevor die Mitarbeiter der Stau- und Flussmeisterei Gottleuba in der Kernzone auch nur einen Handschlag tun, stimmen sie sich mit dem Nationalpark ab.

Eine Eisenkette umfängt den Sockel der entwurzelten Fichte. Daran befestigt ist ein Seil, dass etwa 150 Meter in den Wald führt. Es mündet in einer Spillwinde, die an einem Baumstamm befestigt ist. Sie hat drei PS und erreicht mit ihrem Benzinmotor eine Zugkraft von fast zwei Tonnen. Für die dürre Fichte, die geschätzt nur eine halbe Tonne auf die Waage bringt, reicht das allemal. Nach einer halben Minute ist sie an der Winde angekommen, wird losgebunden und auf dem Waldboden abgelegt.

Mit dem Farbtopf die Grenze sichern





In diesem Jahr müssen die Mitarbeiter der LTV viel Holz aus der Kirnitzsch und anderen Flüssen fischen. Die beiden Stürme Herwart im Oktober und Friederike im Januar haben erhebliche Schäden angerichtet. Von Juli bis August sind allein drei Arbeiter für die Kirnitzsch eingeteilt.

Wenige Meter von dem Einsatz entfernt steht im Gras ein weißbemalter Granitstein. Markiert ist er mit einem großen D und den Positionszeichen 28/13. Heißt 28 Kilometer und 13 Meter an der Kirnitzsch. Solche Grenzsteine finden sich hier beiderseits des Flusses alle 100 Meter. 28/13 war vor Kurzem ins Wasser gefallen. Die Kirnitzsch hatte ihn sich geholt, als sie einen neuen Weg einschlug. Mitarbeiter des sächsischen Vermessungsamtes holten ihn aus dem Fluss und setzten ihn drei Meter weiter wieder ein. „Dann ziehen die Vermesser mit ihren weißen und schwarzen Farbtöpfen los, um die Grenzsteine wieder herzustellen“, sagt Martin Schulze. Nach getaner Arbeit ist Deutschland – theoretisch gesehen – ein Stück kleiner geworden.

