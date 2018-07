Hitze-Rekorde binnen 24 Stunden Es wurde im Osterzgebirge noch heißer, bevor sich die Luft wenigstens etwas abkühlte. Das hat Folgen für Bäche und Teiche.

Auch wenn es ein paar Tropfen geregnet hat – die Waldbrandgefahr ist derzeit extrem hoch. © dpa

Osterzgebirge. Die leichte Abkühlung und der erfrischende Wind taten am Freitag gut. Denn was am Mittwoch bei der drückenden Hitze wohl kaum einer für möglich hielt, trat schon am nächsten Tag ein: Es wurde noch heißer. Binnen 24 Stunden wurde der Rekordwert in diesem Jahr zum zweiten Mal geknackt. Nachdem am 4. Juli in Dippoldiswalde die Quecksilbersäule des Thermometers bei 30,4 Grad Celsius stehenblieb, wurden tags darauf sogar 30,9 Grad gemessen. Das meldet das Internetportal Wetter-Kontor. Damit ist nunmehr der 5. Juli der bislang wärmste Tag in diesem Jahr und bereits der zweite Tropentag. Fachleute sprechen dann davon, wenn die Temperaturen mindestens 30 Grad betragen. Ganz so heiß war es in Zinnwald in knapp 900 Meter Höhe nicht. Aber 25,9 Grad sind für Gebirgsverhältnisse schon ganz ordentlich und gehen in die Statistik als Sommertag ein. Dabei muss die Quecksilbersäule mindestens die 25-Grad-Marke erreichen.

Auch wenn wenigstens in Zinnwald ein paar Regentropfen fielen – die Wasserdepots können diese geringen Mengen nicht auffüllen. Das Landratsamt Pirna bittet die Anlieger von Bächen und Teichen, kein Wasser mehr aus diesen Gewässern zu entnehmen. Gerade bei kleinen und mittleren Bächen führe die anhaltende Trockenheit zunehmend zu ernsthaften Problemen für die Lebewesen im und am Wasser, so das Landratsamt. Bis auf Weiteres sollten Anlieger daher das Wasserschöpfen komplett unterlassen. Auch die Waldbrandgefahr in der Region bleibt hoch, selbst wenn die Temperaturen wie angekündigt etwas zurückgehen. In den Hochlagen des Osterzgebirges gilt Waldbrand-Warnstufe 3, im übrigen Landkreis und im Nationalpark Sächsische Schweiz die zweithöchste Warnstufe 4. Die Wege dürfen hier nicht verlassen werden, jegliches Feuer im und am Wald, auch das Rauchen, ist verboten. (SZ)

