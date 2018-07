Hits von Sting und The Police

Reggatta meets Sting: Europas beste The Police-und-Sting-Tribute-Band (Foto: ksconcerts) ist am heutigen Freitag um 19.30 Uhr im Amphitheater Großkoschen am Senftenberger See zu erleben. Die Band hat ihr Repertoire um die fantastischen Meisterwerke aus Stings Solozeit erweitert. Karten kosten 25 Euro.

